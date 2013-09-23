发改委公布汽柴油升级加价方案

路透北京9月23日 - 中国国家发展和改革委员会周一发布油品质量升级价格政策，消费者和企业共担成本。车用汽、柴油质量标准升级至第四阶段(“国四”标准)每吨分别加价290元人民币和370元；从第四阶段升级至第五阶段每吨分别加价170元和160元。

目前中国各地油品质量升级进度不一，市场第三、四、五阶段标准的油品并存。国务院此前发布《大气污染防治行动计划》提出，2013年底前全国供应国四车用汽油；2014年年底前全国供应国四车用柴油；2015年年底前京津冀、长三角、珠三角等区域内重点城市全面供应国五车用汽柴油。

发改委在书面答问中指出，上述加价方案是根据成本审核结果，考虑炼厂消化部分成本因素制定的。

“要按照炼油企业消化一部分、消费者负担一部分的原则确定油品质量升级加价标准。”发改委表示。

发改委并称，此前北京、上海等地区汽、柴油质量从第二阶段升级至第四阶段时，每吨已累计分别加价410元和480元。按此次加价政策，上述地区汽、柴油质量升级至第五阶段时，每吨只需再加价50元。

针对加价政策对下游用户可能产生的影响，发改委表示，中央财政将按现行油价补贴机制对种粮农民、林业、渔业、城市公交、农村道路客运等困难群体和公益性行业给予补贴；对出租车，在运价调整前，继续由财政给予临时补贴。

国务院9月10日印发《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，明确了油品质量升级时间表，要求按照合理补偿成本、优质优价和污染者付费的原则合理确定成品油价格。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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