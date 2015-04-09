焦点：紧凑型SUV走俏中国市场

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透北京4月9日（记者 陈爱珠/Adam Rose） - 宁波一家高速公路公司的经理Edward Bao正在物色为家里买辆更大的车，他考虑将自家的紧凑型轿车换成SUV。
随着中国汽车市场增速放缓，本土车企与国际车企巨头的竞争日趋激烈，中国日益壮大的中产阶层借机将他们的驾座升级为SUV，Edward Bao也是其中一员。
在美国，油价下跌一直都是推动SUV销售的主要因素。但在中国，还有其它因素在发挥作用。
日益增长的财富显然至关重要，但交通拥堵的城市实施汽车限购政策，也促使消费者在买车时选择更大更贵的车型。
中国在一年多前放宽独生子女政策，由此引发的人口结构变化，也可能开始促使消费者转而选择更大型、适合家庭使用的车型。
鉴于中国当局大力治污，车企以中国消费者为目标，正在研发更多的紧凑型SUV，此类车辆与美式“油老虎”相比，更适用于人口高度密集的城市环境。
“我们有个两岁大的宝宝，需要一辆更宽敞的车，”33岁的Edward Bao说。他买车的预算是30万元人民币（4.8万美元）。
Edward Bao有一辆丰田卡罗拉，开了近五年，他已经将购车范围缩小到2.4升大排量的本田CR-V或大众途观。
根据全国乘用车市场信息联席会（CPCA），中国SUV零售销量自2012年以来增长一倍有余，2014年销量增长逾33%至382万辆。
中国汽车销售整体增速随着经济降温而放缓，但SUV销售情况却远远胜过轿车的销售情况。野村预测，今年中国SUV销量将增长27%接近520万辆，轿车销量将仅增长1%为125万辆。
融资渠道广泛，随着市场成熟开始形成的更规律的汽车更换周期，也推动SUV需求增长。
“中国经济已经到达了一个甜点，拥有大量年收入介于8,000-9,000美元的消费者。对于这样的消费者而言，买房可能太贵，但买车不成问题，”能源咨询公司FGE的亚洲业务副董事长吴康博士说。
北京等城市实施汽车限购政策，也提振SUV的需求。
根据咨询公司Automotive Foresight，去年中外车企在中国市场推出29款SUV，以争夺市场份额。
亚洲最大的车展--上海车展将于4月22日拉开帷幕，预计届时会有更多SUV车型亮相。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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