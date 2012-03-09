特写：关注中国弱势群体“同妻”

路透北京3月8日电---自从八年前，田磊（化名）告诉父母自己的同性恋取向後，父母就一直施压，要求他转变性向并娶妻。

28岁的田磊是中国云南省一家公司的经理，他告诉记者：“我父母一直催我骗个女孩结婚。”

“他们只想着抱孙子、要面子，不在乎她会经历什麽痛苦……打死我也不会这麽做。”

但在中国，许多男同性恋者最终会在压力下屈服。

青岛大学退休教授张北川称，中国的同妻（男同性恋的妻子）人数估计有1,000万。她们婚姻并不幸福，往往由於法律原因和社会偏见，也不会轻易离婚。

基於一项1,500多名中国男同性恋者参与的调查，张北川估计，中国八九成的男同性恋者计划结婚或已婚。

许多社会都有这种婚姻形式，尤其是较为传统的地区，但中国儒家传统和计划生育政策令男同性恋者压力倍增，不得不屈从于异性婚姻。

张北川称：“中国传统文化认为，不孝有三，无後为大。而由於中国推行计划生育政策，父母想抱孙子，独子将承受更大压力。”

46岁的芳芳（音）生活在中国东部，她不知情地嫁给男同性恋，因此陷入一辈子的不幸。

26年前她独自度过新婚夜，现在终於意识到，自己的丈夫是同性恋，而她不过是丈夫掩饰同性恋身份的道具。

“他利用了我的天真和软弱，设下一系列的局，骗我中计。”为了保护隐私，芳芳不愿透露真实姓名。

芳芳的丈夫生於1950年代末，像中国这一代许多男同性恋者一样，对自己的性取向感到羞耻，希望通过异性婚姻让自己变成“正常人”，更重要的是，能为家族留後。

**困境难脱**

打破这样的婚姻在中国并不容易。

中国的离婚率大幅上升，但离婚仍被认为是不光彩的，尤其对女性而言。中国法律并未明确涉及这一问题，对这些女性提供不了太多帮助。她们很难证明丈夫的同性恋关系，因此在离婚方面得不到援助。

曾嫁给男同性恋者的刘律师称：“中国立法者从未认真讨论过同性恋问题。政府只想避免谈及这一话题。”

中国政府很大程度上对同性恋者持忽略态度，但一些社会学家指出，学校缺乏正确的性教育，导致社会对同性恋充满敌意。

尽管有时离婚是个选择，但社会对於“曾经嫁给男同性恋”的偏见，让许多曾是同妻的女性难以抬头。

同妻家园网创始人萧瑶称：“当我告诉跟我约会的男性，我的前夫是同性恋，有些人立刻担忧我是不是艾滋病毒携带者，在中国人的观念里，这就是男同性恋的形象。”

2007年发现自己的新婚丈夫是同性恋後，萧瑶在网上疯狂地搜索与她处境相似的女性信息，但最终徒劳无果。

在经历了多起家庭暴力事件後，萧瑶一年後与丈夫离婚，将自己所有积蓄投入同妻家园网的筹建和运营。女性来此相互鼓励，寻求心理学家和法律专家的帮助。

网站上许多受过教育的年轻成员表示，应寻求法律保护。

尽管任何相关法律改革都会备受欢迎，但对芳芳这样已留下情感伤痕的女性来说，或许已经为时过晚。

多年後谈及这一话题，芳芳仍泪流满面：“我尊重男同性恋者，也理解他们的痛苦。但我也希望他们看到，他们的妻子有多么痛苦，希望他们不要再轻率地娶一个女人了。”（完）

（路透北京分社采写）

编译：黎黎 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。