中国敦促各方保持克制 避免加沙局势升级

中国周一敦促以色列和巴勒斯坦停止冲突，避免采取任何可能导致局势进一步升级的行动。周一以色列轰炸加沙地带数十个地点，巴勒斯坦则从该地区向以色列境内发射火箭弹，而国际社会则在加大努力促使巴以停火。图为加沙一栋建筑物被空袭后的场景。路透