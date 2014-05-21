中国支付给Gazprom的价格高于约9美元/MMBTU--消息人士

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透北京/莫斯科5月21日 - 公司消息人士周三表示，中国支付给Gazprom (GAZP.MM)的价格要高于其目前支付给土库曼斯坦所供天然气约9美元/MMBTU(百万英热单位)的价格，俄方给出的最低报价约为9.67美元/MMBTU。
Gazprom对欧洲2013年供应天然气的价格平均价是10.60美元/MMBTU。按照俄罗斯惯用的定价单位，相当于每千立方米约380美元。(完)
(编译 王洋; 审校 田建华)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。