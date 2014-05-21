中国支付给Gazprom的价格高于约9美元/MMBTU--消息人士

路透北京/莫斯科5月21日 - 公司消息人士周三表示，中国支付给Gazprom (GAZP.MM)的价格要高于其目前支付给土库曼斯坦所供天然气约9美元/MMBTU(百万英热单位)的价格，俄方给出的最低报价约为9.67美元/MMBTU。

Gazprom对欧洲2013年供应天然气的价格平均价是10.60美元/MMBTU。按照俄罗斯惯用的定价单位，相当于每千立方米约380美元。(完)

(编译 王洋; 审校 田建华)

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