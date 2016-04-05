中国国投电力寻求约2亿英镑贷款以收购Repsol的英国风电业务

路透香港4月5日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国国投电力控股有限公司寻求一笔金额约为2亿英镑(2.84亿美元)的三年期贷款，以支持其收购Repsol英国海上风电业务。

消息人士说，已有几家银行在考虑该交易。承贷截至日期为4月初。

据Repsol在2月25日发布的新闻稿称，其已同意将英国海上风电业务作价2.38亿欧元(2.71亿美元)出售给国投电力。该交易将产生1.09亿欧元的税后资本利得。

汤森路透的数据显示，国家开发投资公司持有国投电力51.34%的股权。

据公司网站称，在上海上市的国投电力主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。(完)