中国国投电力寻求约2亿英镑贷款以收购Repsol的英国风电业务

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港4月5日 - 汤森路透旗下基点报道，消息人士称，中国国投电力控股有限公司寻求一笔金额约为2亿英镑(2.84亿美元)的三年期贷款，以支持其收购Repsol英国海上风电业务。
消息人士说，已有几家银行在考虑该交易。承贷截至日期为4月初。
据Repsol在2月25日发布的新闻稿称，其已同意将英国海上风电业务作价2.38亿欧元(2.71亿美元)出售给国投电力。该交易将产生1.09亿欧元的税后资本利得。
汤森路透的数据显示，国家开发投资公司持有国投电力51.34%的股权。
据公司网站称，在上海上市的国投电力主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目。(完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)