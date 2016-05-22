独家：中国四组财团竞购“超级”足球经纪公司Stellar Group

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月20日 - 一名消息人士指出，四组中国投资团队已展开一场金额超过1.4亿美元的竞购战，对象是全球最具影响力的足球经纪公司之一--英国的Stellar Group。这显示中方对体育产业的兴趣已经不再局限于对球队的投资。
根据路透所看到的文件，加上一名直接知悉谈判情况的消息人士透露，中国竞购买家之一是汽车模型公司星辉互动娱乐(300043.SZ)。星辉互动娱乐去年买下西甲联赛皇家西班牙人足球俱乐部的控股。
“这只是中国进军全球体育及足球大计的开端，未来五年我们可以预期会有更多类似行动，”英国曼彻斯特Salford大学运动企业学教授Simon Chadwick称。
若达成收购Stellar Group的交易，中国的全球足球资产将增添一大笔。
Stellar Group由英国经纪人巴尼特(Jonathan Barnett)创办，他是足球界所谓的“超级”经纪人之一，经手多起价值数以百万美元计的球员转会交易。
消息人士称，Stellar Group的收购成本可能约达9亿元人民币(1.38亿美元)，目前只口头讨论过价格。消息人士称，巴尼特计划月底前往中国与竞购买家会面。
路透无法另行确认上述估值。
消息人士不愿透露其他三组团队身份。由于谈判并未公开，消息人士要求不具名。
路透尚无法取得星辉互动评论。巴尼特并未回覆要求置评的电邮。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。