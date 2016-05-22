独家：中国四组财团竞购“超级”足球经纪公司Stellar Group

路透上海5月20日 - 一名消息人士指出，四组中国投资团队已展开一场金额超过1.4亿美元的竞购战，对象是全球最具影响力的足球经纪公司之一--英国的Stellar Group。这显示中方对体育产业的兴趣已经不再局限于对球队的投资。

根据路透所看到的文件，加上一名直接知悉谈判情况的消息人士透露，中国竞购买家之一是汽车模型公司星辉互动娱乐(300043.SZ)。星辉互动娱乐去年买下西甲联赛皇家西班牙人足球俱乐部的控股。

“这只是中国进军全球体育及足球大计的开端，未来五年我们可以预期会有更多类似行动，”英国曼彻斯特Salford大学运动企业学教授Simon Chadwick称。

若达成收购Stellar Group的交易，中国的全球足球资产将增添一大笔。

Stellar Group由英国经纪人巴尼特(Jonathan Barnett)创办，他是足球界所谓的“超级”经纪人之一，经手多起价值数以百万美元计的球员转会交易。

消息人士称，Stellar Group的收购成本可能约达9亿元人民币(1.38亿美元)，目前只口头讨论过价格。消息人士称，巴尼特计划月底前往中国与竞购买家会面。

路透无法另行确认上述估值。

消息人士不愿透露其他三组团队身份。由于谈判并未公开，消息人士要求不具名。

路透尚无法取得星辉互动评论。巴尼特并未回覆要求置评的电邮。(完)