中国经济放缓或经由贸易和金融间接渠道打击英国经济

路透伦敦3月18日 - 英国央行周五发布的一份报告称，如果中国经济增长大幅度放缓，则英国将会受到不利影响，这在很大程度上是因为这会给双方贸易伙伴带来连锁反应，且两国金融领域之间存在联系。

报告称，如果中国经济增速在未来几个季度内从6%下滑至5%，则英国经济增速或减少约0.1个百分点，为欧元区经济增长同等程度降幅下、英国经济增速可能降幅的三分之一，但却相当于全球贸易联系程度处于1990年代水平时的五倍。

当前中国国内生产总值(GDP)占世界GDP的比例在17%以上，进口额占全球贸易额约10%。中国原本快速的经济增长势头大幅度放缓，已成为全球经济担忧的原因之一，使得近几个月金融市场感到不安。

“我们猜测最有可能的情况是，这些预估可能低估了整体冲击的影响，尤其是如果中国经济大幅放缓，对其他国家及透过金融连结产生的外溢效应，可能将大于我们线性模型的预期，”这份由英国央行的AmbrogioCesa-Bianchi与Kate Stratford撰写的报告称。

虽然英国的出口当中，仅有不到4%是出口至中国，但对中国的出口相当于对美国和欧元区出口总量的近10%，因此与中国的间接贸易联系的规模“可能相当大”。美国和欧元区是英国的主要贸易伙伴。

另外，报告表示，英国因与中国的金融连结所受到的溢出影响可能“巨大”。

中国内地银行在英资银行海外曝险中的占比仅有1.6%，但如果把香港也算在内，那么这个比例将升至16%。

报告表示，中国经济大幅放缓也可能给全球经济前景带来不确定性，从而可能损及人气与资产价格，正如近期金融市场动荡所显示的那样。

“中国成长前景受到的任何冲击都可能透过全球人气与避险意愿，对英国与其他国家造成重大影响。”

报告表示，对英国而言，中国经济进一步放缓能带来一个好处，即可能将压低大宗商品价格，因为中国目前在全球石油需求中的占比超过10%，在铜需求中的占比约为50%。

这可能有助于英国经济增长，因为英国是这些商品的净进口国，而且英国企业的能源与其他输入成本料因此下降。

不过近期大宗商品价格下跌，尚未对英国经济产生实质影响。英国经济2016年开局表现好坏参半，政府本周又大幅调降对未来几年的增长预估。(完)