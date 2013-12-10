今年中国GDP增幅预计7.7%--社科院

* 2013年GDP增幅7.7%，2014年7.5%左右

* 2014年继续实施积极财政政策和稳健货币政策

* 2014年国债规模升至1.3万亿，CPI涨幅2.8%

路透北京12月10日 -中国社会科学院周二发布中国经济形势分析与预测蓝皮书，预计今年中国国内生产总值（GDP）增长7.7%，2014年经济增速7.5%左右，继续处于经济运行合理区间。

社科院蓝皮书称，2014年中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，预计2014年在财政赤字率稳定的基础上小幅扩大财政赤字规模，适当增加国债规模，预计国债规模将比2013年的1.2万亿人民币提升至1.3万亿。

“2014年稳增长不需要也不应以大规模货币政策的刺激为条件，恰恰 是推行用好增量，盘活存量的窗口期。”蓝皮书称。

在预期明年中国经济依旧向好的同时，蓝皮书也指出仍面临不少困难。

包括部分地方政府负债较高并对土地财政依赖加深，影子银行产品规模较快增长的同时流动性风险管控能力却不足，实体经济中的要素综合成本上升较快，部分企业经营压力增大，环境问题突现等。

下附社科院蓝皮书对2013年和2014年中国主要经济指标预测（单位%）：

指标名称 2013年 2014年

GDP 7.7 7.5

居民消费价格（CPI） 2.6 2.8

工业品出厂价格（PPI） -1.6 0.8

全社会固定资产投资（实际） 19.2 18.5

社会消费品零售总额（实际） 11.6 11.3

出口增长 8.7 9.1

进口增长 7.5 8.5

财政收入 8.4 8.2

财政支出 10.6 8.2

M2增长率 14.4 14.3

（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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