中国可承受2015年GDP增长目标下调至7%--世界银行

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透北京10月29日 - 世界银行周三表示，中国可以承受将2015年国内生产总值(GDP)增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。
“我们的政策建议是，注意力应该放在改革而非实现具体增长目标上，”世界银行资深经济学家Karlis Smits在新闻发布会上向记者表示。
“主要的担忧在于，就像2014年目标那样，政策关注点如果是实现强劲的增长目标，就会要求宏观经济政策仍以支持内需为主，而非改革，”世行称。
中国今年希望经济增长7.5%，但很多分析师预计年增幅为7.4%，这将是24年以来最低。(完)
(编译 朱晓军；审校)
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