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中国财经 | 2017年 1月 20日 星期五 10:08 BJT

中国2016年四季度GDP同比增6.8%超预期 全年增长6.7%--统计局

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周五公布，2016年中国国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，其中，四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查对四季度的预估中值6.7%。

统计局并公布，2016年中国规模以上工业增加值同比增长6%，社会消费品零售总额同比增10.4%，固定资产投资增长8.1%。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)

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