中国国家信息中心报告建议明年经济增长预期目标定在6.5%左右

路透上海12月12日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；但若考虑到全国迎接十九大和在国际国内引导积极预期、以及深化改革有可能释放出来更多红利的可能性，明年增长速度超过6.5%也是一个具有较大概率事件。

周一刊登在中国证券报的该报告并预计，考虑到工业品翘尾因素明显升高情况，2017年工业品价格翘尾较上年回升约4个百分点。预计2017年CPI(居民消费价格指数)将上涨1.8%左右，PPI(工业生产者出厂价格指数)将上涨1.0%左右。

报告还建议，适当扩大财政赤字和国债发行规模。这既是通过适度扩大政府投入带动民间资本投入增长之必要举措，也是补民生改善短板之合理选择，同时强化提高投资效率。建议明年全国财政赤字率控制在3.5%左右，或者考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债）；增加安排地方政府一般债券发行规模。

中国国家统计局上周公布11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。（完）