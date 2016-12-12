中国国家信息中心报告建议明年经济增长预期目标定在6.5%左右

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海12月12日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组报告建议，2017年经济增长预期目标定在6.5%左右；但若考虑到全国迎接十九大和在国际国内引导积极预期、以及深化改革有可能释放出来更多红利的可能性，明年增长速度超过6.5%也是一个具有较大概率事件。
周一刊登在中国证券报的该报告并预计，考虑到工业品翘尾因素明显升高情况，2017年工业品价格翘尾较上年回升约4个百分点。预计2017年CPI(居民消费价格指数)将上涨1.8%左右，PPI(工业生产者出厂价格指数)将上涨1.0%左右。
报告还建议，适当扩大财政赤字和国债发行规模。这既是通过适度扩大政府投入带动民间资本投入增长之必要举措，也是补民生改善短板之合理选择，同时强化提高投资效率。建议明年全国财政赤字率控制在3.5%左右，或者考虑发行一定规模的长期建设国债（特别建设国债）；增加安排地方政府一般债券发行规模。
中国国家统计局上周公布11月CPI和PPI均超预期，尤其是加速上涨的PPI创逾五年最大值，主因供给侧结构型改革导致生产资料供应端偏紧，生产资料价格大幅上涨拉动11月PPI加速上行。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。