独家：消息人士称中国2017年经济增长目标在6.5%左右

路透北京1月16日 - 政策消息人士称，中国将把2017年经济增长目标从去年的6.5-7%调降至6.5%左右，凸显政策转向，即从支持经济增长转向推进改革，以抑制债务和楼市风险。

据四位知情消息人士，高层领导人在12月中的中央经济工作会议上认可了这一目标。

“目标为增长6.5%左右，表明经济增速略微放缓是可以接受的，”身为政策顾问的其中一位消息人士称。

中国国务院新闻办公室未予置评。

中国国家发改委主任1月10日表示，中国这个世界第二大经济体2016年国内生产总值(GDP)增速预计在6.7%左右，但是2017年不确定、不稳定因素明显增多。6.7%大致位于政府目标区间的中段。

消息人士称，政策刺激措施已经引起了高层领导人对较高债务水平以及房地产过热的担忧，如果问题不解决，可能威胁到金融稳定。

消息人士表示，根据中国央行近期宣布的“稳健中性”的立场，预计会引导市场利率上升，从而在一定程度上约束过于宽松的信贷条件，这也会提振疲软的人民币。

据另一位政策消息人士表示，“他们更加重视控制风险，货币政策可能会更紧一点。”但该消息人士认为这一变化属于今年秋季中共十九大会议之前的“微调”。

该消息人士称，“他们渴望在十九大召开之前保持经济增长稳定。”

中国领导层承诺2017年进一步遏制资产泡沫，把防范金融风险放在更重要的位置，同时保持经济的稳定健康增长。

**改革还是增长**

2016-2020年中国经济年增速需要达到至少6.5%，才能实现到2020年国内生产总值(GDP)和人均国民收入较2010年翻番的目标。

但政府同时承诺，全面改革措施到2020年取得“决定性成果”，让市场发挥更大作用。而这在短期内可能令产出放缓。

政策方面的消息人士表示，2016年经济增速估计为6.7%，尽管创26年来最低增速，但将给政府提供更充裕的回旋空间。不过在领导层换届之际当局将不会容忍经济急剧放缓。

中国3月初举行全国人民代表大会时，将宣布2017年经济增长目标。

消息人士称，政府势将维持今年通胀率目标在3%，显示决策者较不忧心消费物价急涨，尽管近几个月来出厂价格劲升。

中国2016年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于11月的2.3%；12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，创2011年9月以来最大增幅。

PPI虽受到大宗商品价格推升，但由于需求疲弱，尚未传导至消费物价，所以中国央行尚未面临太大的收紧政策压力。

消息人士说，就算今年有某几个月通胀率达到3%，央行在升息之前也须先评估经济是否足够稳健。若是升息，可以支撑疲软的人民币。

“如果不想让汇率贬值，那么就应该收紧信贷，但如此一来，债务价格和市场流动性可能会有问题--如何取得平衡，是件非常困难的事，”其中一位消息人士说。(完)