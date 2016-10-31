中国明年经济料增长6.6% 明年底人民币兑美元在6.98附近--中金

路透北京10月31日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，维持中国2016年实际GDP同比增速6.7%的预测，并将2017年实际增速从6.7%小幅下修至6.6%；该投行预计明年财政政策仍将在稳增长中发挥主要作用，但政策组合可能更着重于提振消费需求，而非投资支出。

报告并认为，短期内中国货币政策可能没有宽松的空间，2017年基准利率将保持不变，但明年下半年央行可能会将七天逆回购利率微降10个基点，并可能下调存款准备金率一次；今年年底美元兑人民币汇率预计在6.78左右，2017年底到6.98附近。

以下为中金报告全文：

我们维持中国2016年实际GDP同比增速6.7%的预测，并将2017年实际GDP同比增速预测从6.7%调整至6.6%。同时，我们预计2017年名义GDP同比增速将从2016年的8.0%温和上升至8.3%。我们的预测比市场共识略高——市场预测2016年及2017年实际GDP增速分别为6.6%和6.3%。此外，我们预计2018年实际GDP同比增速为6.5%。2017年，消费对GDP增速的贡献或将明显加大，实际固定资产投资增速可能略有下降，而外需有望温和复苏。

2017全年CPI可能在1.7%左右，走势较为平稳；全年PPI或将从2016年的-1.6%进一步回升至1.9%。由此，GDP平减指数可能从2016年的1.1%上升至2017年的1.6%。

我们认为，短期内货币政策可能没有宽松的空间，鉴于真实利率已经在经济再通胀（尤其是房价上行）后明显下降。我们预计2017年基准利率将保持不变。明年下半年央行可能会将7天逆回购利率微降10个基点，并可能下调存款准备金率一次。我们预计，2016年底美元对人民币汇率将在6.78左右，2017年底到6.98附近。

2017年财政政策仍将在稳增长中发挥主要作用，但政策组合可能更着重于提振消费需求，而非投资支出。财政政策有望从减税和增加补贴两方面促进居民收入和消费增长，以及增加教育、医疗和扶贫等方面的公共支出。

我们预计财税、户籍制度和土地改革将继续推进，以促使中国向消费驱动型经济转型。国企改革可能会在以下方面有所进展：推进混合所有制试点以提高国企效率、建立国企市场化的退出机制，以及放开“竞争类”行业的民企准入。

我们对明年经济增长和通胀预测权衡了可能的上行与下行的风险。明年宏观和市场的不确定性主要包括以下几点：地产降温幅度大于预期；金融市场监管趋严带来的潜在压力；外需可能有所波动。另一方面，明年增长在两方面有“超预期”的可能，即居民消费和投资需求、以及外需复苏步伐。

2017年的经济增长结构和政策组合或将对个人消费的增长最为有利。此外，预计趋稳的宏观环境和更充裕的资本供应将促进成长型行业和新兴产业的发展。（完）