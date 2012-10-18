中国三季度GDP同比增长7.4% 为连续第七个季度放缓

独家：中国中化考虑出售在巴西Peregrino油田的40%权益--消息
路透新加坡/新德里/北京2月21日 - 四位了解情况的消息人士对路透表示，中国中化集团考虑出售在巴西Peregrino海上油田的40%权益，显示这家国有综合企业计划撤出这处曾被认为是重要的海外资产，原因是创纪录低迷的油价。
路透北京10月18日电---中国国家统计局周四公布数据显示,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符;环比则增长2.2%.
这是中国经济同比增速连续第七个季度放缓.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高於政府年初设定的全年增长目标7.5%.
统计局并公布,1-9月固定资产投资同比增长20.5%,同期规模以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额同比增长14.1%.
以下为GDP及工业、消费和投资数据详情(同比%):
实际值 调查中值 区间 前值 去年同期
三季度国内生产总值(GDP)同比 7.4 7.4 7.1 ~ 7.7 7.6 9.1
1-9月固定资产投资(不含农户)* 20.5 20.2 19.9 ~ 20.6 20.2 24.9
9月工业增加值 9.2 9.0 8.6 ~ 10.0 8.9 13.8
9月社会消费品零售总额 14.2 13.2 12.5 ~ 13.5 13.2 17.7
注: * 固定资产投资前值为2012年1-8月数据.
统计局已经於周一(15日)公布了9月通胀数据,其中居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.9%,工业生产者价格指数(PPI)同比下降3.6%,均与路透调查中值一致.整个1-9月来看,CPI同比涨幅2.8%,PPI同比下降1.5%.(完)
--发稿 乔艳红; 审校 张喜良
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