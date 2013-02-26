中国首季GDP料增长约8% 货币政策应回归稳健--国家信息中心

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透上海2月27日 - 中国官方研究机构--国家信息中心预计,今年一季度中国国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨2.6%左右.报告并建议中国货币政策应适当回归稳健.
国家信息中心宏观经济形势课题组周三在中国证券报撰文指出,进入2013年,世界各国刺激经济增长的政策推动全球经济缓慢回升,国外经济环境有所好转;国内"稳增长"政策继续发挥作用,企业由“去库存”逐步转入"补库存",中国宏观经济运行将延续小幅回升态势.
报告并指出,针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题，建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.一方面,通过正回购操作等流动性管理工具,保持市场流动性合理适度;另一方面,加强资金监管,规范金融机构表外业务,通过完善金融市场制度体系建设,引导货币信贷及社会融资规模适度增长.
中国去年第四季GDP增速为7.9%,全年GDP增速为7.8%;全年CPI同比上涨2.6%.(完)
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
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路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。