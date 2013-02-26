版本:
中国
中国财经 | 2013年 2月 27日 星期三 07:50 BJT

中国首季GDP料增长约8% 货币政策应回归稳健--国家信息中心

路透上海2月27日 - 中国官方研究机构--国家信息中心预计,今年一季度中国国内生产总值(GDP)增长8%左右,居民消费价格指数(CPI)上涨2.6%左右.报告并建议中国货币政策应适当回归稳健.

国家信息中心宏观经济形势课题组周三在中国证券报撰文指出,进入2013年,世界各国刺激经济增长的政策推动全球经济缓慢回升,国外经济环境有所好转;国内"稳增长"政策继续发挥作用,企业由“去库存”逐步转入"补库存",中国宏观经济运行将延续小幅回升态势.

报告并指出,针对当前货币发行增长较快,社会融资规模扩张,金融信贷领域风险增强的问题，建议保持适度的货币信贷投放的力度,避免流动性过快增长.一方面,通过正回购操作等流动性管理工具,保持市场流动性合理适度;另一方面,加强资金监管,规范金融机构表外业务,通过完善金融市场制度体系建设,引导货币信贷及社会融资规模适度增长.

中国去年第四季GDP增速为7.9%,全年GDP增速为7.8%;全年CPI同比上涨2.6%.(完)

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐