中国国家统计局2016年一季度经济运行情况发布会要点摘录

路透北京4月15日 - 中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.7%，符合路透调查预估，刷新2009年一季度以来最低水平，当时为6.6%。

以下是国务院新闻办公室举行的国家统计局2016年一季度经济运行情况发布会要点摘录：

**一季度国民经济开局良好**

一季度国民经济开局良好，一些主要指标出现积极变化，稳中有进态势持续。但必须看到，中国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，下行压力不容忽视。

今年一季度的经济运行情况用16个字来概括：运行平稳、结构优化、亮点纷呈、好于预期。总体来说，经济增长相对平稳。这个增长速度在国际范围内，无论与发达国家相比，还是在新兴经济体中都是比较高的水平，继续保持中高速增长。

从基本面看中国经济有保持中高速增长的潜力和条件，中国整个经济是否企稳回升还要观察一段时间。从生产、需求、价格、实物量指标到预期指标都在反弹。从这个角度来看，经济运行好于预期。

3月份中国经济确实出现了积极的变化，比预期要好，是多种原因作用的结果。包括前期一系列稳增长、调结构、惠民生的政策效果在继续发力，房地产市场在回暖，3月份外贸出口的回升等。这种回升的信号一定要高度重视，虽然一个月不足以判断重大趋势的变化，但这是筑底的积极信号，未来能否实现真正的企稳，还要观察一段时间。

**实体经济总体还是比较困难，分化比较明显**

目前这个阶段，实体经济总体还是比较困难的，分化是比较明显的，符合产业发展方向、符合消费升级方向的这些企业增速比较高，利润率也比较高。但是一些传统的行业，尤其是一些产能过剩比较严重的行业，目前处在很艰难的调整阶段。

但是相信通过一段时间的努力，尤其是供给侧结构性改革政策效应的继续发挥，企业的状况会向好的方向转化。

根据3月份其他相关指标的变化判断，一季度的利润很大可能也会沿着继续好转的方向发展。

中国3月份调查失业率比2月略增长，仍在5.2%左右波动，根据其他指标判断1-3月份工业企业利润向好。从指标来看，增长、就业、物价、收入，初步判断经济运行的态势是比较平稳的，仍然在合理区间。经济的结构是在继续优化的。

**中长期中国经济可能L型，短期可能是U型或者W型**

如果从中长期来看，中国经济的走势处在增速换挡的阶段，换挡成功以后，未来的经济增长很有可能在现阶段的潜在增长率附近波动，可以看到中国经济很有可能就是一个L型。

但是从短期观察，因为经济波动受外界因素干扰很多，有可能是阶段性的U型或者是W型。大的L型底是U型或者是W型短期构成的。主要看分析的阶段和观察问题的视角。

2015年城镇化率是56.1%，按照户籍人口计算城镇化率还不到40%，大家知道发达国家的城镇化率普遍都在80%以上，所以中国城镇化的空间还是比较广阔的。

未来五年或者是十年以后，中部地区和西部地区能够享受到目前东部地区的基础设施水平和生活水平，能够释放很大潜力。

正处在消费结构升级的关键阶段,中国的人才红利正在积累，大专以上的人口现在超过1.1亿人，制度的改革红利还是比较大的。充分说明中国经济在未来一个相当长时间能够有条件、有潜力保持中高速增长。

经济发展进入新常态以后增速开始换挡，自2010年开始已经持续25个季度的调整，现在还在调整的过程中，确实也在向这个阶段潜在生产率收敛。换挡过程之中，看中国经济不光要看速度，更要看结构，看增长的质量。（完）