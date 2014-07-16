分析师看中国二季度GDP数据（更新版）

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路透北京7月16日 - 中国国家统计局周三公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，环比增长2.0%。今年上半年GDP同比增长7.4%，年初设定的增长目标为7.5%左右。

国家统计局在新闻稿中指出，中国当前经济运行平稳，仍在合理区间，内需继续成为推动中国经济增长的动力。但当前形势仍比较错综复杂，中国经济仍面临一定下行压力。

主要数据:

--中国二季度GDP同比增长7.5%（路透调查预估中值为增长7.4%）

--中国上半年GDP同比增长7.4%

--中国上半年社会消费品零售总额同比增长12.1%

--中国上半年规模以上工业增加值同比增长8.8%

--中国1-6月固定资产投资同比增长17.3%(路透调查中值为17.2%)

--中国6月规模以上工业增加值同比增长9.2%(路透调查中值为9.0%)

--中国6月社会消费品零售总额同比增长12.4%(路透调查中值为12.4%)

以下为市场人士的评论:

--安信证券高级宏观分析师 尤宏业：

经济环比改善，和很多前期数据如工业、PMI和M2都是一致的。而且一季度剧烈下滑，也有去库存的作用。

预计未来经济会逐步企稳，三季度可能持平，四季度甚至可能有所回升。因为一些负面因素已经释放得差不多，尤其从最近数据看，房地产销售和新开工虽然还是下滑，但幅度是收窄的，房地产投资三季度也许能逐步站稳。

另外，今年政府支持力度不见得明显加速，但也不会很快消失；其次外需虽然反复，但整体情况还可以。因此，综合起来，整个经济没有急速下降的压力，应该是逐步筑底，等负面因素逐步消化后，应该还会继续回升。

--国信证券宏观经济分析师 钟正生：

上半年经济数据悉数公布，我们给出如下初步评论：1、经济企稳基本无虞。二季度GDP增速小幅回升至7.5%。考虑到去年二季度较低的基数，以及财政货币稳增长措施的陆续推出，及最近克强总理“二季度经济状况比一季度有所改善”的表态，GDP增速小幅回升基本符合市场预期。今年完成“7.5%左右”增速目标的压力也稍稍减轻。值得注意的是，经济需求端和供给端数据的差异也有所收敛（工业增加值增速超预期），这可能与目前企业再库存对经济提供的支撑有关（6月PMI中产成品库存指数往下，而原材料库存指数往上）。

基建投资持续发力。6月数据仍然反映了稳增长措施在发力，尤其是铁路相关产业投资建造正在加速。在工业增加值上反应为国有企业增加值同比增速大幅提升，同时铁路等运输设备制造业同比增速也在加速。固定资产投资上则反应为主要基础设施项目同比增速上升，其中铁路运输业投资增速大幅提高接近6%。房地产投资增速下滑放缓，制造业投资稳定，基建投资发力显着是托起二季度经济增速的主要原因。

后续刺激规模难测。考虑到去年三季度基数较高，若要维持目前的政策刺激力度，三季度GDP同比增速维持高位的压力显然要加大许多。但目前已远超预期的货币增速，决定了货币宽松程度虽说不致立刻收紧，但也不至于继续加码。所以，未来中国经济的表现，仍然有赖于财政政策的发力情况，或者说地方政府融资渠道的打开程度。但“投资倒逼信贷”的惯常逻辑也许会持续不断地给货币政策决策带来压力。

--齐鲁证券宏观研究员 杨超

二季度GDP同比增速7.5%，略微高于市场预期7.4%，主要原因还是财政刺激下基建投资对冲了房地产投资下行。6月工业增加值同比增速继续小幅回升到9.2%，财政微刺激和货币定向宽松政策效果逐渐显现。

固定资产投资和资金来源累计增速都小幅回升，基建投资高位企稳，房地产投资继续下行，制造业由于基数原因轻微回升。如果考虑更为敏感的当月同比数据，房地产投资已经开始有所企稳，而基建投资则有所下行。随着银行逐渐放松对房地产抵押贷款限制，以及各地陆续放松调控政策，房地产开发投资增速下行幅度应该会有所收窄。消费方面扣除掉价格因素的实际消费和上月基本持平，餐饮旅游继续小幅回升，黄金消费由于去年同期透支消费继续同比负增长。

展望后期，我们认为随着结构性宽松货币政策继续，基建投资继续会得到银行贷款以及财政支持，经济将会继续企稳回升，但是受制于房地产大周期下行，回升幅度有限，同时由于去年三季度基数较高，我们预测三季度GDP将会下行，四季度GDP将上升。

--上海证券首席分析师 胡月晓：

GDP数据企稳回升,符合我们一直以来对中国经济"低位徘徊\有限复苏“的判断。具体来看，投资、工业、消费都呈现了走稳迹象，说明经过前期的持续微刺激，一季度的经济下滑势头已得到遏制。投资仍然是中国经济的第一增长动力，当前投资增速偏低的原因，主要是受反腐等政治事件影响，地方政府的经济建设积极性受到冲击所致，下半年投资增长会继续缓慢回升，经济增长仍然会缓慢回升，全年实现7.5目标无虞！“宏观稳、微观差”的经济运行格局不变。

--民生银行发展规划部高级专家 温彬：

GDP增速基本符合预期，较一季度有所回升反映出二季度以来采取的稳增长政策取得的效果。政府采取的大多是更加有针对性的结构性举措，同时取得了经济和信贷结构优化的双重效应。

从PMI等先行指标来看，下半年经济增长的动力在逐渐恢复。预计随着外部环境进一步改善，再加上内部金融政策的支持，出口会更好一些；而国内进一步简政放权、推动国企改革等，也将有助于内需稳定。

预计下半年还会保持平稳的增速，在7.4-7.5%之间。这个速度对当前中国经济来说其实是一个比较适宜的速度。

政策方面，货币政策料继续保持稳健，财政方面则会加快投放，特别是在促进民生等领域。

--华融证券宏观研究员 郝大明

二季度GDP同比增长7.5%，略高于之前7.4%的预期，主要原因是6月信贷、社融和投资增长超预期。从二季度特别是6月主要主要指标看，尽管工业生产和商品房销售有所好转，但投资和出口需求仍然偏弱，工业产能过剩依然严重，商品房短期供大于求的矛盾没有缓解，下半年经济仍然存在较大的下行压力。

预计下半年继续维持中性略偏松的货币政策和积极扩大支出的财政政策，着力增加三农和小微企业等实体经济的信贷投放，引导实体经济融资利率下行，扩大民生领域的财政支出力度；预计下半年经济有望保持平稳增长，预测三四季度GDP同比均增长7.4%，四季度略高于三季度。

--中国国际经济交流中心经济部部长 张永军：

整个来看，二季度能够达到7.5%，还是跟6月各方面指标好转有关系，出现这样的变化跟之前采取的微调的政策也有关系，比如对有些重点项目的投资采取了支持措施。6月贷款发放规模扩大，M2增长速度明显反弹，跟之前采取的措施实际上是相互配套。

投资增速累计速度变化不大，但从月度来看有一定程度的反弹，这对经济，尤其对工业增长可能产生一定作用。6月出口有一定程度的好转，包括零售也出现反弹，所以从需求来看几大指标都出现反弹，对工业生产拉动作用增强，这可能是（二季度）经济增速反弹的一个重要原因。

现在政策效果刚体现出来，这种拉动作用可能还会延续一段时间，现在来看的话，下半年情况可能比上半年要好一点。财政政策方面，下半年资金加快使用可能会起到一定效果。货币政策来看，从6月数据来看，M2已反弹到14.7%，按年初制定的目标来看，现在速度已经很高了。即便会进一步加快，但持续时间也不会太长。能保持现在的速度，对经济的刺激力度应该说已经可以了。

全年经济增速7.5%左右的目标也不是说一点困难没有，但经过采取的一些措施，现在肯定还有压力，但实现起来的可能性还是比较大的。

--中国招商银行总行金融市场部高级分析师 刘东亮：

稳增长见效，下半年定向发力房地产。1-6月投资增速较1-5月份略有回升至17.3%，显示在信贷、社融投放加速环境下，投资端的资金获得性上升，各项稳增长投资项目的开工得到改善，这一势头有望保持。

6月工业增加值强劲反弹至9.2%，与此前PMI变动一致，主要受到两方面带动，一是海外需求缓慢复苏拉动出口部门，二是投资反弹带动工业产出反弹；零售增速稍弱于前值，但可能与6月CPI增速回落有关，也在一定程度上受到房地产转冷的压制，不过整体表现应属于平稳。

在一系列向好数据中，地产投资继续出现较大下滑，令人担忧，预计下半年即使地产政策出现全面放松，基于“买涨不买跌”的心态，居民需求释放将不会太明显，下半年地产仍将处于下行周期，将带来三方面的压力：压制投资、消费等领域的反弹；加大地产资金链压力，信托等影子银行领域违约风险不减；开发商拿地意愿低迷，将恶化地方政府土地出让收入，加大地方财政压力，可能促使各类平台加大融资力度。

整体来看，二季度GDP同比、环比均高于前值，经济企稳已经得到验证，考虑到各项微刺激和定向宽松措施的效果尚未完全见效，因此有理由预期三季度宏观经济继续保持回暖势头，至少不会恶化，政策进一步放松的空间下降，但地产行业带来的压力不减。

--交通银行首席经济学家 连平

二季度7.5%的GDP增速说明经济处于合理的运行区间，稳增长的措施已见效果。从6月份的消费、工业增加值和投资以及发电量的数据都可以佐证经济的企稳。另外，昨日公布的金融数据中，M1的8.9%增速也说明企业对现金的需求上升，经济活跃度提高。

当前在房地产投资下滑的基础上，投资仍能保持17.3%的增长速度不容易，棚户区改造、铁路投资的对冲给效果显现，下半年投资增速可能继续提升，对信贷的需求量增加。

下半年的金融环境不会收缩，料将保持稳中偏松的基调，在经济还未明显回升的情况下，继续发挥逆周期调节的作用。由于今年的融资结构出现较大改变，非信贷融资收缩，上半年信贷融资比例上升至54%。因此，下半年信贷还将继续保持增长。预计全年的M2增速在14%以上。

--国家信息中心高级经济师祁京梅：

二季度GDP环比增长2%，达到7.5%，显示稳增长的政策在发挥作用，经济稳住了。投资整体保持相对平稳，虽然房地产进入调整期对整体经济的拖累作用难以消除，但政府加大路基础设施及保障房等，在一定程度上对投资有稳定作用，而消费也是呈稳中有升态势，尤其现在网上消费以及餐饮回升，预计都会成为稳定经济的重要力量。

从目前的趋势看，稳增长仍会是下半年的政策主线，各地方的微刺激也在加码，尤其是近期中央督查组下去检查政策落实，下半年经济会稳中趋升。政策方面预计会延续上半年的定向刺激发力方向。

--海通证券宏观团队 姜超、高远：

二季度GDP增速为7.5%，投资增速降至17.2%，其中地产、制造业投资明显回落，源于地产销量大跌和企业盈利低迷，而稳增长支撑基建投资高增长；当季消费略微反弹且出口增速温和改善，对经济产生托底效应。

货币的脱实向虚，导致6月M2增速远超年初目标，但实体经济融资成本居高不下，令未来货币政策松紧两难。稳增长仅有短期效应，高基数、地产萎靡和库存偏高都对三季度经济构成下行压力。

--广发银行高级交易员 颜岩：

二季度GDP增速好于预期，这有此前刺激政策的作用，也有去年基数低的作用。当然目前的数据好不代表经济增速会一路走高，接下来将在7.5%左右震荡。毕竟上游工业产品价格、需求等尚未明显上升，房地产对经济增长的拖累更需要关注。

从昨天的金融数据能看出，金融给实体经济的支持力度已经很大，接下来就要看经济好转的力度了，虽然下半年受到高基数的影响，不过政策效果在下半年显现，GDP稳定在7.5%或以上没有大问题。

金融刺激后，继续定向刺激政策出台力度必然减弱很多，不能指望继续频繁定向降准等。但更不会收紧，还是以稳健为主。公开市场是最常用最灵活的基础货币调节手段。

--首创证券研究所所长 王剑辉：

二季度各项数据有所改善，一方面是国内外经济环境趋于改善，令一方面是货币政策的刺激力度明显高于预期。我们认为虽然未来货币政策会趋于收紧，但已经放出来的流动性会对三季度仍有刺激作用。因此，我们对三季度的数据预期比以前会更乐观一些，GDP的增速应该能达到7.5%以上。

未来货币政策的刺激力度虽然会减弱，但财税等鼓励消费，帮助出口的政策应该仍会继续，甚至继续扩大。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇

总体上符合预期，稳增长举措和旺季叠加，带动工业增长的恢复，另外消费也维持在12.4-12.5%的水平，都为GDP平稳增长带来支撑。

经济总体来看是平着走，上下波动也就0.1个百分点，并没有什么趋势性的变化。维持全年增长7.4%的判断，三季度强一些，四季度弱一些，但平均也在7.4%左右。

下半年经济还能保持平稳，主要是因为出口随着外围经济的好转料将进一步回暖，而去年下半年基数偏低，再加上限购限贷放松，也将支持房地产市场企稳。同时，金融是经济的一个领先指标，有一个滞后效应，上半年偏宽货币政策，也支持下半年经济还能保持一个比较快的速度。

预计未来财政还是将保持既定的投放节奏，在年度赤字既定的情况下，预计下半年将是支大于收。要注意的是，目前来说货币政策已经不能只看M2，虽然现在M2这么高，但货币政策还是要放松，要更多兼顾到如何降低社会融资成本。从这个角度来讲，还是要采取结构性的手段，来引导利率水平下行，下半年是应该降息的。

**相关背景**

--中国国务院总理李克强周一强调，中国经济运行保持在合理区间，市场预期向好，深化改革、调整结构、改善民生都有新的进展，显示了中国经济的巨大韧性、增长潜力和回旋余地，对经济能够实现中高速增长和持续健康发展充满信心。

--中国国家主席习近平日前指出，中国具备持续健康发展的有利条件，应准确把握改革发展稳定的平衡点，准确把握改革发展的着力点。

--中国财政部部长楼继伟此前称，把经济运行保持在合理区间，是当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向，总体上看中国仍具备经济增长的坚实基础，不会采取短期大规模刺激政策来推动经济增长。

--中国央行周二数据显示，6月金融数据整体超出预期，此前诸多微刺激政策渐显成效，当月人民币贷款和社会融资增长强劲，M2增速创10个月来高点，并远超央行设定的目标。而受半年末理财回表等因素影响，当月新增存款亦创下有数据以来同期新高，未来经济增长获得有力支撑。

--中国国家统计局上周公布，6月通胀保持温和且明显低于3.5%的全年控制目标；而持续微刺激措施已改善工业领域状况。6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%，以及5月的2.5%。6月工业品出厂价格指数(PPI)同比下跌1.1%，降幅较5月缩窄，且为2012年4月以来最小。

--中国海关上周公布数据显示，因内外需乏力，中国6月进出口增速均逊于预期；尽管下半年外贸形势会有所好转，但仍面临诸多不利因素，要实现全年7.5%的外贸增长目标任务艰巨。（完）

(发稿 北京中文部； 审校 黄凯)

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