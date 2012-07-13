即时观点：中国二季度GDP同比增速7.6% 创逾三年来新低

资料图片显示洋山深水港集装箱区域。中国国家统计局周五公布，二季度GDP同比增长7.6%，创逾三年来新低，和路透调查中值相符，但并没有市场原本担心的那麽糟。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京7月13日电---中国国家统计局周五公布,二季度GDP同比增长7.6%,创逾三年来新低,和路透调查中值相符,但并没有市场原本担心的那麽糟糕.

央行此前在短短一个月内连续两度降息,一度让投资者担心中国二季度经济增速恐怕会掉到7.5%甚至以下.

今日统计局数据并显示,上半年经济增速7.8%,仍高於年初政府设定的7.5%全年增长目标.

加上上半年固定资产投资增速仍维持在20%以上水准,以及出口数据优於预期、信贷投放明显增加等等,都表明经济增长的正面力量在增强.

虽然整体数据仍显疲弱,但经济底部基本已经确立.未来料将持续有提振经济的政策出台,随着政策效力逐渐发挥,预计三四季度宏观经济有望渐渐回升.

国家统计局并公布,6月份,规模以上工业增加值同比增长9.5%,社会消费品零售总额同比增长13.7%,1-6月固定资产投资同比增长20.4%,三项数据均大体符合路透调查中值.

主要数据:

二季度

--GDP同比增长7.6%(路透调查中值为7.6%),上季度为8.1%

--GDP环比增长1.8%

6月

--1-6月固定资产投资同比增长20.4%(路透调查中值为20.1%)

--6月社会消费品零售总额同比增长13.7%(路透调查中值为13.5%)

--6月规模以上工业增加值同比增长9.5%(路透调查中值为9.8%)

以下为市场人士的评论:

--中国国家信息中心高级经济师祁京梅:

应该说二季度的数据好於我们此前的预期,原来预期GDP会掉到7.5%甚至以下,实际增长7.6%,且从信贷数据看投放明显增加,加之利率下调,资金成本下降,有助於实体经济的恢复;6月份的工业增加值虽然看似较上月回落,但因上月存在多一个工作日的因素,环比来看工业增加值也是在趋稳.

投资也保持在20%以上的高位平稳态势,同时外贸顺差对经济的正面拉动作用也在增加,预计二季度中国经济的底部基本可以明确,随着提振经济的政策效果进一步发酵,预计三四季度会逐渐回升.

但消费的数据并不乐观,表明扩大内需的难度仍然很大,一系列刺激消费的政策发挥效果仍需要时间.

--华宝信托宏观经济分析师 聂文:

从6月份的数据来看,投资、消费、出口都比预期的要好些,不过从生产的角度来看,6月份工业增加值9.5%处在较低的水平,跟前两个月基本一致,主要是由於消化库存所致.从目前整体的经济数据来看,整体需求仍然偏弱,不过积极因素正在增多.

从海外来看,OECD领先指标连续多月企稳,表明发达经济体经济正在企稳,有利於稳定中国出口.从内需来看,伴随着房地产销售的放量,土地市场开始活跃,房地产新开工面积等先行指标正在小幅改善;发改委4月份审批的项目有望开工;央行连续降准降息,有效降低了资金成本,从M1和M2指标来看,实体经济流动性正在改善.经济有望在三季度回升.不过由於世界需求比较疲软,中国面临较为严重的去产能化的过程,经济即使回升,幅度也不会很大.

货币政策方面,由於银行资金仍然偏紧,加之央行此前两周巨额逆回购即将到期,预计央行将在近期降准.

--国开证券宏观经济分析师 杜征征:

基本都在预期之内,二季度GDP的环比数据还比一季度略有提高,说明经济大幅下滑的情况已经有所遏制.不过从和GDP关联度比较高的工业增加值的数据看,还是维持低位徘徊,所以我们预计三季度即使经济增长能从底部走出,但也只是温和反弹,现在还暂时看不到经济有明显回升的迹象.

预计三季度GDP同比增幅在8%左右,结合已经公布的上半年经济数据测算,全年增幅或在约8%的水平.

--浙商证券宏观经济分析师 郭磊:

数据不错,投资增速进一步回升,工业增速企稳以及前期公布的符合预期的出口数据基本上奠定了三季度经济进一步企稳的基础.消费名义增速有微幅下滑是可以理解的,一则是价格因素,实际消费增速已经回升了;二则在网购时代消费数据统计可能已经适度失真;三则来自房地产单领域的惯性影响还是存在的.在信贷也开始放量的情况下,我们觉得三季度经济的弱复苏可以期待,经济将顺利进入被动去库存阶段.

6月和7月是敏感的阶段.理论上要实现经济软着陆,"信贷宽松+投资加速+外需企稳"三者缺一不可.而目前基本上三者齐备了.从1990年以来的经验情形来看,基本上没有三者齐备而经济并无反应的先例.

关於政策我们有三个基本判断.一是目前留给政策的空间相对比较大;二是近期政策层表态及信贷表现都进一步印证了政策的积极姿态,三季度处於政策暖周期毫无疑问;三是如果经济进一步企稳,政策会重新讲述新兴产业故事,相关领域政策会更密集出台.

**相关背景**

--国务院总理温家宝在经济形势座谈会上并指出,在促进投资当中,非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益;要重视对新技术研发和新兴产业的支持;同时,稳增长还要与财政、金融、企业及其他方面的改革结合起来.

--温家宝称,当前中国经济运行总体平稳,但下行压力仍然较大,要进一步加大预调微调力度,坚持实施积极的财政政策,特别要注重完善结构性减税政策,继续实施稳健的货币政策.

--中国证监会主席郭树清指出,目前中国经济运行处於宏观调控的目标区间,结构优化升级出现了良好势头,因此对中国经济金融没有理由悲观失望,投资者应坚持长期投资、价值投资理念.

--上周四晚间中国央行宣布再度降息,为短短一个月时间内第二次下调利率,出乎市场意料同时,亦引发对经济表现恐糟于政府预期的揣测. (完)

--发稿 北京新闻部; 审校 乔艳红

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