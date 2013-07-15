分析师看中国二季度GDP数据

路透北京7月15日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，2013年二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，与路透调查预估中值一致；环比增速为1.7%。

主要数据:

--中国2013年二季度GDP同比增长7.5%（路透调查预估中值为增长7.5%）

--中国2013年二季度GDP环比增长1.7%，上半年GDP同比增7.6%

--中国6月社会消费品零售总额同比增长13.3%(路透调查中值为12.9%)

--中国6月规模以上工业增加值同比增长8.9%(路透调查中值为9.1%)

--中国1-6月固定资产投资同比增长20.1%(路透调查中值为20.2%)

--中国上半年工业同比增长9.3%，零售销售增长12.7%

以下为市场人士的评论:

--中国国际经济交流中心副研究员 王军：

当前经济下行压力还是很大，还是处在缓步下行的态势，上半年7.6%增速越来越接近管理层容忍的下限，未来要坚决把稳增长当成首要任务。

下半年经济在当前基础上保持基本平稳的可能性很大，条件也是存在的，...下半年信贷和财政对经济的支持应该会加强，一些大型项目也将陆续开工，经济三季度最晚四季度企稳的可能性在加大，而且下半年还有改革红利的释放。

对经济放缓容忍的底线不能说无限地下移，不能等到数字跌破目标再去行动，应该打一些提前量，做好政策预案。经济下行压力仍然存在，但失速风险不大，不过也不能掉以轻心，要采取及时有力的措施来干预。

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

今天公布的数据与我们此前预期基本一致，经济总体仍处于平稳状态，投资平稳，工业增幅低于预期，能拉动GDP保持在目前水准的消费功不可没。从总体情况看，实体经济压力仍然较大，这与诸多领域产能过剩，企业投资意愿不强有关。而目前政策的重点也是在改革方面。

对于下半年的预期，受基数影响以及目前扩大内需政策的逐渐见效，估计三季度会有所回升，政策方面估计不会有太大动作，主要落点仍在扩大内需刺激消费以及支持战略新兴产业，节能环保等方面。

--广发银行高级交易员 颜岩：

二季度GDP同比7.5%达到管理层年初设定的下限，符合我们的预期。预计这是全年低点，三季度开始，固定资产投资在行业政策的放松刺激下，将发挥重要作用，经济增速会持稳在这一水平，甚至缓慢回升。

工业增速时隔两个月，再度跌破9%，工业运行依然乏力。环比0.68%的增速还是偏弱。同样这将是全年低点。基建投资必然会拉动工业增速反弹。本月主要工业产品产量如发电量、水泥等都有所反弹，预计将保持这一势头。投资增速还算稳定，虽然处于下降通道中，但在政府主导下会保持在20%左右。总体来看，上半年经济运行还是处于弱势，未来在底部波动将是主要特征。

官方表示下一阶段会增强政策的针对性和预见性。我们认为首先这会针对某些行业进行适度刺激，如基建行业；第二会对一些经济情况提前作出调整，如针对外汇占款的缩量等。政策是稳定的，有针对性的，着力于增长结构调整的。目前能够实现在调整中实现经济增长的目标。

--首创证券研究所副所长 王剑辉

二季度GDP增长说明中国的经济状况比较平稳，符合预期没有太大波动。从具体数据看，可以说是喜忧参半。忧的是制造业在未来一段时间内恐怕还是会保持下行态势，工业增加值在9%左右还将徘徊一段时间，对GDP增长也不会有什么正面的贡献，但这也是中国经济结构调整过程中所必须经历的。

喜的是消费增长好于预期，特别是在6月的消费环境本来并不是特别好的情况下。如果消费增长能够保持这个势头，对经济增长的拉动作用将更加明显。这也说明中国经济结构调整的效果已经初步显现。

投资将在20%左右的增速维持一段时间。预计到今年四季度，随着旧项目的逐步完成，加之控制新开工项目，投资的增速料将有一个回落。

从上半年的数据看，货币政策没有必要明显的调整，将保持稳定，没有必要放松，也不会进一步收紧。

--法兴银行中国经济师 姚炜：

从数据看，经济增速在中央可容忍范围内，政策上可能不会有放松，还是以结构调整和控制金融风险为主。下半年经济不太会有改观，制造业增速仍低迷，可见受过剩产能影响大，房地产表现还算稳定，算是一个好消息。

即使经济增速下行压力加大，政策大方向也不会有大的改变，可能会倾向推行短期比较有力的措施，如自贸区的建设。货币政策方面预计还是保持稳定，现在不是钱少的问题，是流动性不合理，这与市场结构有关，从这方面看，降息调存准的可能性不大。

--中信建投证券研究发展部副总裁 胡艳妮：

GDP增速在预期之中，此前市场已根据经济表现调低了对二季度的预期。感觉三季度GDP增速还会再降一些，但跌到7%以下的可能性不大，估计会在7.4%左右。固定资产投资增速减缓也在预期之内，年内即便有回升增幅也不会太高。

零售销售表现略好，但主要受价格因素带动，实际消费还没有太大改观。工业方面产能过剩的情况短期难有改观，估计工业生产四季度会好一些。经济指标中会重点关注投资，房地产和外汇占款。从目前经济数据看，年内出现调息等重大政策变动的可能性不大。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

经济运行情况基本符合市场预期，因此对市场的影响估计很小。中国目前仍处经济起飞阶段的后期，在转型过渡时期，经济增速或有短暂下降，但下降幅度有限；投资仍然是中国经济的第一增长动力，投资增速未来或有小幅反弹，投资领域或转向工业领域，如研发投入、技术改造投入，原先占投资主要份额的基建投资也会继续保持。

当前经济增速仍处在政策合意范围内，政府料暂时不会出台刺激政策。经济底部徘徊还将中期延续。

--交通银行金融研究中心高级宏观分析师 唐建伟

增长数字和预期是一致的，还是在年初目标之上的速度。但是从内外需求来看，内外需求不振导致增长还是比较乏力。

投资增速在放缓，消费实际增速和去年同期比还是下降挺多，出口数据挤掉水分之后上半年也挺惨的...三驾马车动力都在减弱，使得上半年经济连续二个季度放缓。

内需恢复动力不足，下半年经济仍面临下行压力，三四季度增速恐怕还会继续下降。但近期高层已经释放信号称要避免经济和就业滑出下限，并一再强调要促进内需如加快棚户区改造、促进信息消费等等，在调结构和稳增长之间寻求平衡。

之前一直强调调结构，现在稳增长的态度积极起来。因此预计下半年经济不会有明显下降，全年能够稳定在7.5%左右。

--东方证券宏观经济学家 邵宇：

数据基本符合预期，说明中国经济缓慢下行的趋势还是比较明确的。也就说明不大会有政策变化的可能，即目前经济环境下不大会有刺激政策出台。

由于去年三季度基数低的缘故，今年三季度GDP可能会稍好。至于四季度现在还说不好。

货币政策预计还会维持中性偏紧的基调。尽管6月M2压缩的力度比较大，但维持这样的基调没有改变，会逐步向全年目标靠拢。

高层的陆续表态都是为了建立稳定的预期，当市场比较悲观的时候出来稳一稳。整体来看，政策还是保有其连续性的，而且政府也有信心按照既定步调继续往下走，不管是中央政府还是央行。

--申银万国首席宏观分析师 李慧勇

数据很好，符合预期，说明经济虽然有下行压力但在可控区间内，可以有条不紊的进行改革。

此前改革的力度不及我们预期，而目前经济既不冷也不热，正是加快改革的好时机，提升经济活力，释放改革红利的关键在于收入分配、金融体制改革以及破除垄断发挥民营经济活力。

**相关背景**

--中国总理李克强近日表示，今年以来，中国经济运行总体上保持平稳，主要指标仍处于年度预期的合理区间，经济结构调整稳中有进，转型升级稳中提质。但经济环境更加错综复杂，有利条件与不利因素并存，经济既有增长动力，也有下行压力。宏观调控要立足当前、着眼长远，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出‘下限’，物价涨幅等不超出‘上限’。

--中国挤干贸易数据水分后的6月进出口录得双双负增长，显示人民币升值过快及劳动力成本上升，对中国外贸企业出口的影响愈发明显，而内需的疲弱也与目前经济仍在下行的整体态势相吻合。6月出口同比下降3.1%，为2012年1月来首次下滑；当月进口降0.7%。路透调查预估分别为增长4%和8%。

--中国6月通胀虽略高于预期但仍温和，持续低迷的PPI则与已公布的先行指标一道印证，当前经济依旧底部徘徊。6月CPI同比上涨2.7%，高于路透调查的预估中值2.5%和前值2.1%，环比则持平。6月PPI同比下降2.7%，较5月2.9%的跌幅略有收窄，与路透调查中值一致，环比则下降0.6%。

--国务院副总理张高丽表示，当前国内经济运行中存在一些两难、多难的问题，经济工作任务非常繁重艰巨。必须高度关注走势，加强分析研判，变压力为动力，要按照稳中求进的总基调，坚持积极的财政政策和稳健的货币政策的稳定性、连续性、协调性。

--国务院常务会议称，今年以来中国经济形势总体平稳，要保持政策连续性和稳定性，稳定市场预期。同时，要积极采取既稳增长、又调结构一举多得的有效措施，着力扩大内需。此前国务院表示，在坚持稳健的货币政策的同时，鼓励金融支持经济结构调整和转型升级。(完)

(发稿 北京中文部; 审校 曾祥进/黄凯)

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