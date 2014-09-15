预计中国今年GDP增7.2% 到明年一季度降息两次--巴克莱

路透北京9月15日 - 中国公布意外疲软的8月经济数据后，国际投行巴克莱将2014年中国GDP增速预估下调20个基点至7.2%，并指出定向宽松政策将无法维持二季度所见到的经济动力，预计四季度到明年一季度将有两次降息。

巴克莱将中国三季度和四季度增速预估则分别下调至7.1%和7.0%，因预计政府在实现7.5%增长目标上的态度已有所软化。不过维持2015年增速预估6.9%不变。

巴克莱继续预计中国未来几个季度将两次降息、每次25个基点，但时间由此前预测的下半年延后至今年四季度至明年一季度。下调利率有助于降低经济债务负担，支撑需求，并缓解金融风险。

巴克莱并称，考虑到2015年房地产市场将进一步修正，产能过剩和需求疲软导致制造业投资低迷，以及基础设施投资上行空间不足，出口增速温和，故定向宽松政策将无法维持二季度所见到的经济增长动能。

夏季达沃斯论坛上，李克强总理再次强调决策层不会依靠强财政和货币政策刺激经济增长，而是要加强定向调控、推进结构性改革与调整。李克强同时提到截止8月城镇新增就业970多万人、已接近全年1,000万人的目标，因此重申可以接受略低于7.5%的GDP增速。

“我们认为政府将2015年经济增速目标设定在较低的7%的可能性上升...总理李克强的讲话可能已经暗示中国政府或许最终准备好了接受7%的经济增速。”巴克莱表示，政府政策姿态的转变，以及若政府确实接受较低增速的话，将有利于经济增长的质量和长期可持续性。

下一年度的经济增长目标通常由每年12月初举行的经济工作会议确定，并在下一年全国两会期间的政府工作报告中予以宣布。巴克莱认为目前市场关注焦点将在10月份的四中全会，并预计此次会议可能也会提到经济发展和改革议题。

“从历史来看，四中全会亦是执行上年三中全会决定的会议。我们预计经济政策不会有重大变化，但会密切关注任何可能的改革措施。”巴克莱并称，预计今年剩余时间内政府将加速各项改革，包括司法改革，汇率形成机制和资本帐户开放，财政改革和国企改革。

中国国家统计局周六公布，8月规模以上工业增加值同比增长6.9%，远低于路透调查预估中值8.8%，且为近六年来最低水平；1-8月固定资产投资同比增长16.5%，低于路透预估的16.9%，较1-7月降幅为0.5个百分点；8月社会消费品零售总额增长11.9%，亦低于预期的12.1%。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。