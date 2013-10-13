聚焦中国GDP 寻找增长模式改善迹象

* 中国料将公布第三季GDP增长7.8%

* 目前为止美国预算僵局对外部影响有限

* 英国复苏脚步快于欧元区

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley)

路透伦敦10月13日 - 中国月度数据可能显示其经济增长升温，但并不能证明经济增长动力从信贷推动的投资转为消费。

中国经济的重新平衡是全球在较长期内实现可持续增长的三大先决条件之一。另外两个条件是美国制定计划控制福利支出并找到资金予以支持，以及欧元区为欧元建立一个稳固的制度基础，包括设立银行业联盟。

不过令人沮丧的是，这三个方面均未取得什么进展。

在华盛顿围绕新预算和上调债务上限的争论，并没有带来在税收和支出问题上取得突破的希望。

欧元区财长将开会评估组建银行业联盟的各方面进展，但重要的政治决策，尤其是谁应该行使关闭受困银行的权力，还远未确定。

回到中国。根据路透访问的分析师，中国第三季国内生产总值(GDP)成长年率可能从上季的7.5%加速至7.8%。

表面来看这是正面消息，但数据细节或将显示包括工厂、基建及住房在内各类投资并未放缓，而零售销售没有加快增长。该数据将于10月18日公布。

“这只会延迟中国结束经济失衡状况的时间：我们并未看到硬数据显示出根本成长模式发生任何改变，”英国标准人寿保险公司的分析师Jeremy Lawson表示。

**不经历痛苦，难以实现转变**

中国向消费引领的增长模式转变越晚，过度投资最终导致硬着陆的风险就越大。硬着陆将对中国以及全球经济造成损害。

“你可以选择什么时候经受痛苦，”Lawson说，“对全球其他地区而言，最优选择是马上开始逐步恢复均衡。”

尽管中国周六公布9月出口同比意外下降，但国务院总理李克强日前称，预期中国今年前三季GDP同比增长将逾7.5%，有信心实现今年的经济和社会发展目标。

PNC经济分析师Bill Adams认为，中国经济明显滑坡的可能性很小。

他表示，中国大城市房价呈现双位数的涨幅，表明中国房地产市场“正在卷土重来”，突显出政府面临的两难境地，既要遏制房价上涨，又不能骤然扼杀整体投资的增长。

“他们尚未找到办法，但我认为问题还没有严重到要让经济更大幅放缓的地步，”他说。

**关注美国问题的溢出效应**

在美国，美联储的两份地区性调查报告将比以往更加吸引眼球，因为政府的数据发布有可能推迟，尽管华盛顿方面有望达成短期协议以避免债务违约。

纽约联邦储备银行制造业调查指数可能小幅上升，而费城联储的制造业指数在前月大幅跳涨后可能回落。

美国预算僵局尚未对其他国家产生灾难性影响，主要是因为市场认为其会促使美联储进一步推迟缩减每月850亿美元的购债计划。

而且周五公布密西根大学调查报告显示，这出政治闹剧只是略微打压了美国消费者信心，预测者认为也不会影响到德国ZEW经济景气指数，该指数料将持平。

但伦敦咨询机构Capital Economics的Jonathan Loynes称，欧元区经济复苏依然脆弱之际，美国事态为经济前景带来更多不确定性。

“起码这及时地提醒人们，欧元区决策者不一定能仰赖全球经济稳步持续复苏来使欧元区进一步摆脱衰退，”他在一份报告中称。

英国的经济复苏比欧元区要明显得多，分析师在等待英国9月零售销售数据出炉，然后再确定其对10月25日将公布的第三季GDP的预测。市场预期9月零售销售增长0.4%。

摩根大通表示，其根据已公布数据做出的预估显示，英国第三季经济较前季成长0.7%，持平于第二季，环比年率为增长2.8%，Investec目前预计第三季GDP成长0.8%。(完)

(编译 徐文焰/郑茵/王兴亚/李爽 审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。