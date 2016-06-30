中国三季度GDP增长6.7%左右 稳增长政策短期不能放松--中行金融所

路透北京6月30日 - 中国银行国际金融研究所周四在北京发布《2016年三季度经济金融展望报告》称，预计二季度GDP增长6.7%左右，增速与一季度基本持平。下半年，全球经济不确定性较多，国内经济短期扭转困局难度较大，预计三季度GDP增长6.7%左右，稳增长政策短期不能放松。

报告称，受宏观经济下行以及“去产能、去库存、去杠杆”等影响，预计三季度中国上市银行资产、负债增速进一步放缓，局部风险加速暴露，不良贷款率小幅上升至1.9%左右，净利润同比增长1.5%左右，资产质量控制和非息业务发展能力差异将导致银行间进一步分化。

报告指出，在政策托底、房市升温、简政放权等因素作用下，上半年中国经济运行总体平稳，企业效益改善，去产能、去库存、去杠杆取得新进展，但民间投资下滑、东北等地转型艰难，经济下行压力依然较大。

“需采取更有力的措施扩大总需求，使实际增长靠近潜在增长，为结构改革和培育新动能腾挪出时间。短期要坚持‘宽财政、稳货币’取向，处理好“三去”之间关系；中长期要加快供给侧结构性改革，培育经济增长新动能，为经济持续增长奠定坚实基础。”报告称。

关于全球经济金融形势，《报告》认为，2016年三季度全球经济仍将维持疲软态势。美国经济复苏放缓，欧洲经济复苏范围扩大，日本面临日元升值和通缩困扰。新兴经济体经济复苏力度回升，但总体上仍较疲弱。美联储再次加息时点不确定和欧洲政经风险上升将加剧国际金融波动，美元、日元、黄金、各国国债等避险资产将受追捧，英镑、欧元、股市、大宗商品等风险资产将遭抛售。

G20杭州峰会将从应对危机转向关注增长。英国脱欧将重创其经济金融发展，产生较强的溢出效应。美国总统大选结果尚不明朗，潜在影响不容忽视。中国资本净流出保持在合理范围，将改善新兴经济体资本外流情况。

关于全球银行业发展形势，《报告》认为，2016年一季度以来，美国银行业发展较为平稳，欧元区和日本银行业受“负利率”政策影响，经营情况不容乐观，英国银行业前景面临较大不确定性。中国上市银行不良持续“双升”，但资产和负债规模稳步增长，资本充足率保持稳定，非利息业务取得较快发展，保证了银行盈利能力的稳定。（完）