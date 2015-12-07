中国今年GDP料同比增约6.9% 明年放缓至6.8%--中行

路透北京12月7日 - 中国银行国际金融研究所周一发布报告，预计今年居民消费价格指数(CPI)上涨1.4%左右，国内生产总值(GDP)同比增约6.9%，明年则小幅放缓至6.8%左右，经济运行将呈现低增长、低通胀和高杠杆格局。

报告指出，2016年是中国“十三五规划”（2016-2020年）开局之年，经济形势依然比较严峻，面临的问题和矛盾将更加错综复杂，经济发展正处在阶段更替、结构转换、模式重建、风险释放的关键期，预计CPI上涨2%左右。

报告称，明年宏观政策将保持宽松总基调，在扩大需求的同时，需要更加重视供给侧的管理和改革，主要着力点在加快改革步伐、释放制度红利，推进减税和降低企业生产成本，加大创新和提高产品质量，使新供给能更好地满足新需求。

报告认为，2016年，有效需求不足仍将困扰经济增长。其中消费对经济增长的贡献率和拉动将保持在较高水平；投资特别是制造业投资受盈利不佳和销售不畅的双重挤压，增速继续下行的概率较大；进出口受2015年低基数影响，增长或将有所回升。

此外，随着经济下行压力进一步增大，产能过剩、企业生产经营成本较高、部分省份经济下滑过快等问题将更加突出，通货紧缩等新的经济问题开始显现。2016年值得关注的经济问题包括经济滑入通货紧缩的风险较大，企业生产成本上涨过快，产能过剩问题比较突出等。

报告还提到，国内经济放缓、美元走强及中美利差收窄使人民币存贬值压力，但主要国家货币政策分化，预计美元加息初期力度不会太大，人民币贬值幅度可控。长期看，中国经济基本面依然向好，经常项目仍将保持较大顺差，人民币国际化进程加快，将支撑人民币的强势货币地位。

货币政策方面，经济下行压力较大及地方政府政府债务置换规模的推进，均有利于货币供应增速的增长；但在利率市场化几近完成的背景下，未来央行或逐步弱化M2作为政策中介目标的作用，给予M2更大的弹性。同时，社会融资规模中直接融资占比或达23%左右，比2015年提高2个百分点。

报告并指出，2016年传统产业企业陷入“债务-通缩”风险、三四线城市地方政府还债压力、债市调整压力加等均将加大金融体系的流动性风险，防范和化解不良贷款风险的任务更加艰巨，同时，通货紧缩等新的经济问题将显现。

从历史经验看，由于产能过剩严重与有效需求不足并存，经济一旦陷入通缩，将很可能在一定期间内持续。2016年，中国经济供给侧去库存和需求侧不旺盛将继续压降一般价格水平，总体上存在陷入通缩的风险。

报告同时预计，2016年扩大赤字和大幅减税将成财政政策的新抓手；货币政策上，加快构建“利率走廊”新框架，更加注重弹性调控和区间调控，同时，加快不良资产证券化，提高存量金融资产的周转效率。（完）