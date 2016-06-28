中国今年全年经济增长6.6%左右 下半年仍需政策托底--社科院

路透北京6月28日 - 中国社科院发布报告称，下半年中国经济增长仍有下行压力，三四季度仍需要政策托底，以充分兼顾供给侧改革和经济平稳运行的双重目标。中国经济全年预计增长6.6%左右，高于6.5%的底线增长目标。

上海证券报周二援引该报告并称，课题组预计二季度形成新的弱平衡格局后，三四季度仍需要政策托底。下半年物价涨幅分化，PPI同比降幅继续缩小趋向转正；CPI温和增长，全年CPI上涨2.0%。消费品零售增幅基本平稳，固定资产投资、房地产投资、货币供应增幅略有下移。

报告建议，下半年中国宏观调控应紧紧围绕供给侧结构性改革和确保经济不跌破增长底线的双重目标，尽量在经济平稳运行的状态下实现结构调整和经济转型，深化经济体制改革，同时更多依赖差别化和定向化的结构性宏观政策。

一是深入推进供给侧结构性改革；二是适时适度优化债务杠杆配置；三是通过多渠道建立经济结构调整的成本分担机制，清理僵尸企业。

中国总理李克强周一在天津召开的达沃斯会议上指出，中国今年完全能够实现经济发展主要目标，不过经济下行压力仍然较大，困难是不能低估的；中国有足够政策工具保持经济运行在合理区间，还有充分能力防范系统性区域性风险，当中国经济出现短期波动时，希望市场平静看待。（完）