未来五年中国GDP增速逐步回落 刺激消费措施将出炉--法兴

路透香港1月10日电---法国兴业银行(SOGN.PA)中国经济师姚炜周二称,预期未来五年中国国内生产总值(GDP)增速逐步回落,消费将成为经济动力源头,并相信政府快将公布刺激消费措施.

中国经济不会硬着陆已是市场基本共识,但法兴认为,中国经济很难达到无痛地着陆,而是"颠簸地"着陆,因为中国未来10年的经济增长将会明显减慢,而且房地产、基建、社会等多方面问题需要解决.

姚炜称,在中国房地产市场继续从紧和出口减慢之下,今年的政策焦点集中於消费,并预期中国将於1-2星期内公布刺激消费的措施.

"政府可能通过补贴、减税以及推进结构性改革的方式,来刺激消费."她说,结构性改革包括价格市场化和财富重新分配,例如电价等重要资源价格的开放.不过这些改革需要长时间,因为当中涉及中央和地方政府的利益分配.

该行预期,今年中国GDP增长由去年9.2%回落至8.1%,2013-15年分别为7.7%、7.4%及7.2%;2016年进一步降至7%.

姚炜并称,中国政府不会轻易放松对房地产市场的收紧政策,因为中国的影子银行总共13-14万亿元人民币贷款之中,30%投放到房地产市场,故房地产市场只会继续从紧.该行并预期,今年中国全国楼价平均下降5-10%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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