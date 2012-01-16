今年经济增速料约为8.5%--国研中心

* 今年经济增速料约为8.5%

* CPI回落至4.6%

* 应警惕防范极端风险

路透北京1月16日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周六称,如果不发生全球性金融危机且国内房地产市场大体稳定,2012年中国经济增速预计为8.5%左右,居民消费价格指数(CPI)预计将回落至4.6%.

中国证券报援引余斌在一论坛上并称,2012年中国经济或面临地方政府偿付压力加大,经济增速放缓後部分行业出现亏损等情况.今年经济政策应以化解各种风险为重点,并对可能发生的极端风险做出应对预案.

余斌表示,短期需求收缩与中长期潜在增长率下降叠加,将给今年中国经济增长形成下行压力.全球经济放缓,外需下降以及房地产市场进入调整,都将对今年经济增长产生影响.

而长期来看,中国经济"基本面"将发生变化,主要体现在:人口老龄化加速;劳动力供求趋於平,，劳动力成本优势不再;技术引进消化吸收空间明显缩小,企业自主创新带动经济运行成本的提升;基础设施投资的潜力和空间下降,东部地区增长明显回落.

通胀方面,余斌表示,国内通胀压力短期内有所缓解,但压力仍将长期存在.政府应适当提高通胀容忍度,从而积极推进价格改革,理顺价格关系.

中国2011年三季度GDP同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平;12月CPI同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平;去年全年CPI同比则上涨5.4%.

**警惕防范极端风险**

余斌表示,2012年投融资平台将迎来集中还款高峰,在经济增长速度回落、房地产市场进行调整之後,意味着地方政府税收收入和土地出让收入大幅下降,局部地区会出现一定的偿付压力.

他表示,如果经济增长放缓,产能过剩问题将会凸显,部分行业可能会出现较大面积亏损,有些企业可能会破产倒闭.

同时,随着房地产调控的继续进行,房地产市场风险加大.如果房价较大幅度下降,银行、地方政府都将面临资金压力,由此可能引发财政金融风险等.

此外,不规范的民间借贷与"泡沫经济"结合,一旦出现资金链断裂,可能引发较大冲击.(完)