今年中国经济增速预期7.5%左右--政府工作报告

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月5日 -备受关注的中国全国人大会议周三开幕。国务院总理李克强将作的政府工作报告中称，中国2014年经济增长和通胀目标分别为7.5%左右和3.5%左右，M2增速目标仍为13%左右。
中国宏观经济三大目标和去年保持一致，这也符合市场的基本预期。另外，2014年进出口总额增长目标为7.5%左右。
政府工作报告并称，中国将继续实施积极财政政策和稳健货币政策，保持经济运行在合理区间；对今年推动物价上涨的因素不能掉以轻心，要做好物价调控。
同时，中国将深化金融体制改革，推进利率市场化，扩大金融机构自主定价权；并将扩大汇率上下浮动区间，推进人民币资本项目可兑换。
房地产方面，中国政府表示将针对不同城市情况分类调控房地产市场，抑制投资投机性需求。(完）
(发稿 曹巍浩/张晓翀/沈燕；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透北京4月17日 - 中国一季度经济数据大面积好转，包括工业增加值、固定资产投资等均大幅增长，有力拉动首季GDP(国内生产总值)同比增速超市场预期，并创一年半新高；加上此前外贸数据劲升，分析人士认为，经济运行一改过去几年持续不断回落的态势，企稳回升迹象非常明显。
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。