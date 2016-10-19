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中国财经 | 2016年 10月 19日 星期三 10:09 BJT

中国三季度GDP同比增长6.7% 9月工业同比增6.1%--统计局

路透北京10月19日 - 中国国家统计局周三公布，三季度国内生产总值（GDP）CNGDP=ECI同比增长6.7%，持平于二季度，符合路透调查预估中值；环比则增长1.8%。

统计局并公布，1-9月固定资产投资同比增长8.2%，符合路透调查中值。

9月规模以上工业增加值同比增长6.1%，社会消费品零售总额同比增10.7%，路透调查预估中值分别为6.4%和10.6%。

中国前三季度GDP同比增长6.7%，规模以上工业增加值同比增长6.0%，社会消费品零售总额同比增长10.4%。

以下为中国2016年三季度GDP和9月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

三季度国内生产总值（GDP） 6.7 6.7 6.7 6.3~6.9 6.9

9月工业增加值 6.1 6.4 6.3 6.1~6.6 5.7

固定资产投资(不含农户)(1-9月) 8.2 8.2 8.1 7.8~8.5 10.3

9月社会消费品零售总额 10.7 10.6 10.6 10.2~13.7 10.9

注：GDP前值为2016年二季度数据，上年同期为去年三季度数据；固定资产投资数据前值为1-8月累计数据。（完）

（完）

(发稿 张晓翀；撰写 李子木；审校 曾祥进)

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