国统局最终核实中国去年GDP增幅为10.4%

今年全国铁路投资拟约8000亿元 与去年规模持平--新华
路透北京2月24日 - 新华社周四晚间援引中国部分地区铁路建设工作会议称，今年全国铁路投资拟将保持去年规模即8,000亿元人民币左右，其中铁路总公司负责的铁路投资7,300亿元，包括设备购置1,000亿元。
路透北京1月10日电---中国国家统计局周二表示,最终核实,2010年中国国内生产总值(GDP)增幅为10.4%,与初步核实数相符.
据统计局规定,中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段;去年9月统计局将2010年GDP的增速上修至10.4%,比初步核算数提高了0.1个百分点.
今日刊登在统计局网站的公告还显示,2010年GDP现价总量为401,513亿元人民币,比初步核实数增加了311亿元.按最终核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占46.7%,第三产业占43.2%.
以下为2010年GDP最终核实数一览:
行业 现价总量 不变价增长速度 构成
(亿元) (%) (%)
--------------------------------------------------------------------
GDP 401,513 10.4 100.0
第一产业 40,534 4.3 10.1
第二产业 187,383 12.3 46.7
第三产业 173,596 9.8 43.2 (完)
更多详情,请点选国家统计局网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
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