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中国财经 | 2012年 1月 10日 星期二 16:01 BJT

国统局最终核实中国去年GDP增幅为10.4%

路透北京1月10日电---中国国家统计局周二表示,最终核实,2010年中国国内生产总值(GDP)增幅为10.4%,与初步核实数相符.

据统计局规定,中国年度GDP核算包括初步核算、初步核实和最终核实三个阶段;去年9月统计局将2010年GDP的增速上修至10.4%,比初步核算数提高了0.1个百分点.

今日刊登在统计局网站的公告还显示,2010年GDP现价总量为401,513亿元人民币,比初步核实数增加了311亿元.按最终核实数计算的三次产业结构,第一产业占10.1%,第二产业占46.7%,第三产业占43.2%.

以下为2010年GDP最终核实数一览:

行业 现价总量 不变价增长速度 构成

(亿元) (%) (%)

--------------------------------------------------------------------

GDP 401,513 10.4 100.0

第一产业 40,534 4.3 10.1

第二产业 187,383 12.3 46.7

第三产业 173,596 9.8 43.2 (完)

更多详情,请点选国家统计局网站(here)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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