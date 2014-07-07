数据观测：中国二季度GDP增速料持稳于7.4%

* 公布内容：中国二季度GDP，6月CPI、PPI和工业增加值等数据

* 公布时间：7月9日公布CPI和PPI，7月16日公布GDP等数据

调查结果ECONCN: (同比,%)

预估中值 预估区间 前值 上年同期 预测数

二季度国内生产总值(GDP) 7.4 7.2 ~7.6 7.4 7.5 21

6月数据:

居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.2 ~ 2.6 2.5 2.7 22

工业生产者出厂价格指数(PPI -1.0 -1.6 ~ -0.7 -1.4 -2.7 22

)

工业增加值 9.0 8.6 ~ 9.1 8.8 8.9 21

固定资产投资(不含农户)(1-6 17.2 17.0 ~ 18.0 17.2 20.1 21

月)

社会消费品零售总额 12.4 12.0 ~ 12.7 12.5 13.3 21

注：GDP前值为2014年一季度数据，6月详细数据前值为5月数据。

路透综合21家机构预测中值结果显示，中国二季度GDP同比增速可能持平于一季度的7.4

%，略低于年初政府设定的7.5%全年增长目标。二季度经济总体趋稳，而下半年随着稳增长

政策效果的进一步显现、外部需求的好转以及经济发展内生动力的逐渐增强，未来经济将“

稳”字当头。

不过在内外需求难以趋势性回暖的情况下，虽然政策托底下经济有好转迹象，但考虑到

目前国内外需求增长仍面临较多不确定性，经济下行压力仍然存在。

“政策虽能为经济增长托底，使其不至于滑出增长‘下限’，但由于内外需求难以趋势

性恢复，因此对于下半年经济反弹的高度也不能有过高期望。”交通银行金融研究中心报告

称。交行预计二季度GDP同比增长7.5%，全年增速或将小幅放缓至7.5%左右。

国务院总理李克强日前强调，当前中国经济运行总体平稳，处于合理区间，二季度经济

发展状况比一季度有所改善，不过不能轻视经济的下行压力。面对发展中的困难和挑战，既

要保持定力、更要主动作为，在确保经济运行处于合理区间的同时，更加注重定向调控。

而随着收储政策带来的猪价一次性上涨效应的过去，考虑到其他食品价格上涨动力仍然

不足，6月CPI同比涨幅或较5月小幅回落；另一方面，随着生产资料价格的走稳，PPI同比增

幅虽然仍将处在负增长区间，但跌幅将会收窄。

联讯证券宏观及固定收益研究团队认为，食品价格环比上涨的压力总体来看有所下降，

分项来看，肉类环比增速已经出现了明显减缓，鲜菜价格环比亦受季节性影响下降较快，总

体而言，比起去年同期，今年6月价格因素表现较弱，CPI同比增速亦有所回落。该券商预计

6月CPI同比上涨2.4%，PPI同比下滑0.9%。

另外，中国经济先行指标--6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，

同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激

政策下，中国经济企稳态势已确立。

“我们相信政策托底经济增长的效果会在6月经济数据中进一步体现...而已经发布的6

月制造业PMI也进一步上行。综合考虑，我们预期6月工业增加值同比增速会从5月的8.8%进

一步加速至9.0%。”光大证券报告称。光大并预计1-6月固定资产投资同比增长17.2%，社会

消费品零售总额同比增长12.3%。

以下为各机构预测详情：

机构名称 二季度 ----------------6月--------------------

GDP CPI PPI 工业 投资 零售销

售

中国银行 7.5 2.5 -0.8 9.0 17.2 12.3

交通银行（上海） 7.5 2.4 -0.7 9.0 17.4 12.3

中银国际 7.3 2.6 -0.9 8.6 17.0 12.4

美银美林 7.4 2.6 -0.8 9.1 17.2 12.6

国开证券 7.4 2.3 -0.9 9.0 17.3 12.5

招商证券 7.5 2.2 -1.1 9.0 17.4 12.0

中金（CICC） 7.4 ~ ~ ~ ~ ~

民族证券 7.3 2.2 -0.9 9.1 17.2 12.5

花旗 7.2 2.5 -0.8 8.6 17.0 12.4

中信证券 7.4 2.5 -0.9 9.0 17.2 12.5

光大证券 7.5 2.3 -1.0 9.0 17.2 12.3

银河证券 7.4 2.4 -1.0 8.9 17.0 12.6

广发银行（上海） 7.4 2.2 -1.6 8.9 18.0 12.7

华宝信托 7.4 2.5 -1.0 9.0 17.2 12.6

兴业银行 7.5 2.4 -1.0 9.0 17.3 12.3

ING Financial Markets 7.5 2.2 -1.2 9.0 17.4 12.5

摩根大通 7.4 2.4 -1.1 9.0 17.2 12.3

联讯证券 ~ 2.4 -0.9 8.9 17.1 12.1

瑞穗证券 7.4 2.6 -1.0 8.8 17.5 12.6

上海证券 7.6 2.4 -1.0 8.9 17.3 12.6

申银万国 7.4 2.5 -1.2 9.0 17.2 12.2

渣打银行 ~ 2.4 -1.2 ~ ~ ~

瑞银 7.5 2.5 -1.0 9.0 17.2 12.4

注：~ 表示数据不可得。投资为1-6月同比增速。(完)

(发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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