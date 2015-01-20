中国2014年经济增长7.4%符合新常态 今年政策宽松不会缺席

中国周二公布的经济数据可谓不喜亦不悲，2014年经济增速降至7.4%的24年来的最低位，但基本实现“7.5%左右”的年初目标。在经济步入“提质减速”新常态的同时，今年经济下行压力也指向财政和货币政策仍有余地，宽松不会缺席。国家统计局发布GDP数据时再度强调，经济处于三期叠加的“新常态”阶段，下行压力很大。路透