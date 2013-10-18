中国三季度经济增速如期反弹 未来调结构促改革仍是主线

* 三季度GDP同比增速一如预期反弹至7.8%

* 四季度增速放缓是大概率事件

* 但经济基本面向好趋势未改

* 未来调结构、促改革仍是主线

* 三中全会改革路线图将决定能否重启新一轮增长

发稿 北京中文部；撰写 乔艳红

路透北京10月18日 - 得益于“稳增长”政策支持，中国三季度经济增速一如预期反弹至7.8%。分析师普遍预计，受基数因素影响，四季度增速略放缓是大概率事件；但经济基本面向好趋势未改，全年实现7.5%增长目标几乎是板上钉钉。

在经济已经企稳的基础上，未来调结构、促改革仍是主线，财政政策不会更加积极、货币政策料维持中性。而今年稍晚三中全会将出台的改革路线图，将决定中国经济能否重启新的增长周期。

“GDP四季度同比增速可能回落，关键是基数原因，现在看来需求回暖的趋势在四季度倒不会发生根本改变，”交通银行金融研究中心高级宏观分析师唐建伟表示，三季度数据符合预期，说明在稳增长政策作用下内需在回暖，带动GDP增速回升。

他认为，明年经济关键看即将于11月召开的三中全会的基调，因为短期稳增长政策已经把经济稳住，能否重启一个新的增长周期，关键靠改革、看改革的方向和力度。

“前三季度国民经济运行总体平稳、稳中向好，主要指标处在合理区间，”国家统计局新闻发言人盛来运周五在新闻发布会上称，“（下一阶段将）下更大的力气促进改革开放，下更大的力气调结构、转方式，...打造中国经济升级版。”

他指出，今后一个时期中国宏观经济继续保持平稳较快运行的可能性比较大，支撑经济运行的基本动力还是比较强，中国仍处在工业化和城镇化加快的进程中，会激发投资和消费的潜力。

国家统计局数据显示，三季度国内生产总值（GDP）同比增长7.8%，和路透调查预估中值相符，结束此前连续两个季度放缓势头；1-9月固定资产投资同比增长20.2%，路透预估为20.3%；9月工业规模以上工业增加值同比增长10.2%，社会消费品零售总额同比增13.3%，路透预估分别为10.1%和13.5%。

据盛来运介绍，前三季度最终消费支出对GDP增长的贡献率是45.9%，拉动GDP增长3.5个百分点；资本形成总额的贡献率是55.8%，拉动GDP增长4.3个百分点；货物和服务净出口对GDP的增长贡献率是-1.7%，拉低GDP为-0.1个百分点。

中国GDP一如预期回升，加上美国债务僵局昨日在最后关键时刻化解，令投资者感到宽慰。数据公布后，中国股市沪综指.SSEC明显拉升，早盘收涨0.43%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.5%，触及五个月新高。人民币兑美元即期也继续进行本周的创新高之旅。

**四季度增速放缓是大概率事件**

中国政府自7月开始出台一系列“稳增长”政策，扶助三季度经济增速成功反弹。虽然经济基本面向好趋势未改，但从9月单月数据来看，经济增长已经有放缓迹象；再加上基数效应，分析师普遍预计四季度增速放缓是大概率事件。

统计局数据显示，9月工业和零售销售同比增速分别为10.2%和13.3%，低于上月的10.4%和13.4%，1-9月固定资产投资增速和1-8月相比也下滑了0.1个百分点。

对此，盛来运指出，9月不少指标同比增长速度出现小幅回落，有些指标的回落确实也与市场环境、还有经济的一些内部结构没有得到根本改观有一定关系，但这种变化是趋势性的或者是偶然因素引起的还需要观察，关键对9月数据也要进行认真详细的分析。

展望四季度，他个人认为，即使增长速度有所回落，但中国经济基本面仍在向好的方向发展，“去年四季度经济增长基数会对今年四季度同比增长产生一些变化，经济继续上行确实有些压力，但是总体来讲，中国经济保持平稳运行是一个大概率事件。”

统计局数据显示，整个前三季度GDP同比增速为7.7%，工业和零售销售同比分别增长9.6%和12.9%；环比来看，9月工业和投资增速分别为0.72%和1.28%，零售销售增速为1.24%。

“三季度的经济数据符合市场预期，验证中国经济企稳回升，预计这种态势仍会持续；考虑到基数因素，四季度增幅可能有所放缓，但只是技术性因素影响，经济的基本面仍然在向好，”中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁也说。

他认为，具体数据看，三季度的投资和消费都保持稳定，微观市场拉动经济的活力有所增强，完成全年经济目标已成定局。

不过华融证券宏观经济分析师马兹晖看法略为积极。他认为，从去年四季度季调后数据看GDP并不太高，而且现在财政存款还挺多的，未来会逐渐释放，预计四季度GDP增速持平在7.8%的可能性还是比较大，工业平均增速估计在10%左右。

**调结构、促改革仍是主线**

中国今年前两个季度经济增速持续放缓，令市场颇为担忧，因此从7月开始才有一系列“微刺激”政策出台。但一个月过后稳增长声音渐渐平息，7-8月宏观数据表现亮丽让政府有了“底气”。

目前三季度经济同比增速已如预期成功反弹，环比增速2.2%亦让人觉得宽慰。在经济从高速增长向中低速转变之际，调结构、促改革仍将是未来调控的主线。

“在经济稳定的基础上，央行货币政策预计还是以中性或者略微收紧为主；调结构还是方向，财政政策力度不大可能再继续上升，”国泰君安宏观分析师汪进称。

他预计，四季度经济还是以平稳增长为主，增速估在7.6-7.7%之间，明年经济也还是一个回落的趋势。

中国央行预警信贷扩张压力偏大的话音刚落，周四就果断在公开市场上暂停了近两个半月来滚动进行的逆回购操作，致本周转为净回笼。而因应广义货币供应量(M2)的增速偏快、人民币升值预期骤然升温的情况，市场预期，有经济持续向好的支撑，后期货币政策谨慎意味或更加浓厚。

中国经济改革开放30多年来以来，经济增长大致经历三个周期，分别是1979-1990年、1991-2001年以及2002-2011年，分别由改革开放、社会主义市场经济地位确立和加入WTO制度改革推动。备受关注的十八届三中全会定于今年11月召开，届时将描画中期中国经济改革路线图。

“期待十八届三中全会深化经济体制改革方面的举措能再一次释放出‘改革红利’，从而开启中国经济新一轮的增长周期，”唐建伟称，预计改革的主线将是坚持市场化方向，通过要素市场化来提升资源配置效率，例如改革户籍制度、改革现有土地管理制度、推进利率市场化等。

不过，三中全会出台的方案可能只是顶层设计的框架和方向，具体执行措施和方案可能要到明年才能陆续出台。“再考虑到年内可能有个别月份CPI涨幅超过3.5%，这会对货币政策形成掣肘，下半年政策预计会偏中性一些，”日信证券宏观研究组组长陈乐天表示。

他认为，明年经济表现存在一些变数，如果三中全会改革方案年末出台能够带动明年一季度地方政府投资热情的话，明年上半年经济可能会往上走一点，“但这个概率比较小，因为受制于地方债务，地方投资的资金来源还是有问题的，所以明年一二季度经济往下走的概率还是大一些。”(完)

(审校 张喜良)

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