中国提出2020年单位GDP二氧化碳排放下降40%-45%

路透北京9月19日 - 中国政府网周五刊登国务院发布国家应对气候变化规划，提出到2020年实现单位国内生产总值（GDP）二氧化碳排放比2005年下降40%-45%、非化石能源占一次能源消费的比重达到15%左右。

国家发展和改革委员会副主任解振华在国新办举行的新闻发布会上指出，今年上半年中国已经超额实现减排目标，全年减排目标也能够实现。

“今年经济增速是7.4%，但是原来按照计划要求，二氧化碳排放强度应该是4%，但是今年上半年已经达到了5%。单位GDP能耗原来计划3.9%，现在已经达到4.2%。”解振华称。如果按照这么一个力度来实施节能减排的政策措施，“十二五”的目标是能够实现的。

中国今年节能减排目标为：单位GDP二氧化碳排放量下降4%，能源消耗强度要降低3.9%以上，二氧化硫，化学需氧量排放量都要减少2%。中国今年的GDP增幅目标是7.5%。

解振华提到，中国准备要对能源的消费总量、二氧化碳排放总量进行控制。现在正在论证做方案，并准备采取措施，准备建立全国的碳市场。

他指出，中国已有七个省市开展了碳排放权交易的试点工作，目的是想在不同发展地区能够探索一下中国进行碳交易的这方面的制度、机制，建立全国碳市场作准备。

“从运转一年多的时间看，总体上还是很顺利，成交量1,100多万吨二氧化碳，成交额已经5亿多元（人民币）。另外，总体上的价格，从20元到70元，应该说总体上碳价比较平稳，是稳中有升。”解振华介绍。

他也提到，能源方面最大的问题还是尽快调整能源的结构。但是在调整结构当中确实有很多困难，比如发展核电有一个安全问题，国外对这个争议还是非常大。中国还是下决心在确保安全的前提下还是要适当发展核电。

“开发水电有一个移民和生态问题，面临着既要发展可再生能源，又要解决生态问题，需要处理好。发展风电和光伏发电也有一个电网改造问题，这里有一个技术合作、技术转让、技术开发的问题。所以，在能源问题上中国提出要在能源领域要搞生产和消费的革命。”解振华称。

到目前为止，截止到2013年，中国碳强度已经下降28.56%，相当于减少25亿吨二氧化碳的排放。非化石能源占一次能源的比重，2013年已经达到了9.8%。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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