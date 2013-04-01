需要防止中国经济快速下落--专家

路透广州4月1日 - 中国国务院发展研究中心副主任刘世锦周日表示，中国经济在经历了三十多年10%左右的高增长后，潜在增长力将会下降，将会进入中速增长阶段。今后两年的潜在增长力大概在7%-8%的水平。中国近几年经济增长都将处于增速回调转换期。

“当前国家宏观政策是稳增长，防通胀，控风险，这是中央的目标。我们要防止宏观经济的快速下落，要加快发掘新的增长点。”刘世锦在一论坛上表示，经济增长的转换不能代表中国经济前景的悲观，从国际经验来看，这种变化是完全合乎规律的。

针对新增长点的可能措施，他强调，第一，引入新的投资者，发掘基础设施和基础行业的发展潜力，同时需要增强竞争氛围，提高效率，关键是改变独家垄断的局面，鼓励可竞争环节，吸引外部投资者。第二，以深化土地、户籍、城市融资体制改革，提高城市的集聚效应和生产率为重点，积极稳妥地推进城镇化。第三，完善退出机制为重点，促进产业调整升级。

在提到产业调整要有进有退时，刘世锦提出，“进”应主要靠企业和市场的选择，政府干预必须非常谨慎，应当把注意力放在“退”上，创建和完善企业退出机制。

他以无锡尚德举例，称地方政府为了推动新型产业的发展，提供了额外的优惠和支持，但有时是扭曲了市场，“近期讨论比较多的是无锡尚德破产，这个企业已经不行了，仍然还再贷款扩张产能。”

“以后还会碰到一些企业，包括明星企业倒闭的情况，对此要换一个角度思考，破产不是坏事而是好事，意味着终止亏损进行重组。”刘世锦认为，企业的破产是个别风险的释放，人们听到某些企业破产的时候，虽然心里担心，但破产意味着终止损失和实际风险。

他提及，中国的产业升级面临的突出问题是产能过剩。以往产能过剩是历史需求峰值尚未出现的时候发生，而现在许多长时间支持高增长的领域和产业，如住房、基设施、钢铁、建材等产品，已经或在近几年都会达到历史需求峰值。

“对中国而言，当前的问题是如何通过深化改革，把这些新增长点的大门打开。”刘世锦表示，未来中国的增长潜力主要是通过部门内部和部门之间转型升级、优胜劣汰、全产业链管理而实现更高质量的增长。如果说过去中国经济主要是“铺摊子”，是粗放式经营，今后则要上台阶，要精耕细作。

中国经济在2012年增速明显放缓，GDP(国内生产总值)同比增长7.8%，为1999年来最低位；在去年四季度触底回升以来，今年中国经济保持温和复苏的态势，决策层将今年GDP目标定在7.5%，强调将更加注重经济增长的质量。(完)

(发稿 赵红梅; 审校 林高丽)

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