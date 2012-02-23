去年中国万元GDP能耗下降--统计局

致公党提案建议尽快出台改善新三板流动性的一揽子解决方案
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透北京2月23日电---中国国家统计局公布2011统计公报显示,去年全年能源消费总量34.8亿吨标准煤,全国万元国内生产总值(GDP)能耗下降2.01%.
统计局网站新闻稿援引该局副局长谢鸿光并称,2012年应进一步加大改革开放的步伐,加强对改革的顶层设计,有效推进各种阻碍经济可持续发展的体制和机制改革.
中国2011年单位GDP能耗目标是比上年下降3.5%.工信部节能与综合利用司副司长杨铁生稍早表示,工业节能"十二五"(2011-2015年)规划即将对外公布,预计"十二五"时期中国单位工业增加值能耗较"十一五"(2006-2010年)末将降低21%.
谢鸿光表示,中国经济和社会发展仍存在一些矛盾和问题:主要是经济增长的资源环境约束持续强化,节能减排压力逐年加大;投资和消费关系不够均衡;控制收入分配差距的力度需要加大;产业结构有待进一步合理化等.
统计公报显示,2011年全年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套(户),基本建成城镇保障性安居工程住房432万套,均比2010年有较大幅度增加.
同期房地产价格快速上涨的势头得到有效遏制,特别是重点城市的房地产价格上涨幅度显着减缓,部分城市开始出现下跌,有些城市下跌幅度还比较大.(完)
欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)
--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透香港3月3日 - 投行瑞信周五的报告称，预计中海油于南美洲国家圭亚那的合营开发项目储量最快于今年底入帐，有助减轻市场对其生产前景的担忧。
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。