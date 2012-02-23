去年中国万元GDP能耗下降--统计局

路透北京2月23日电---中国国家统计局公布2011统计公报显示,去年全年能源消费总量34.8亿吨标准煤,全国万元国内生产总值(GDP)能耗下降2.01%.

统计局网站新闻稿援引该局副局长谢鸿光并称,2012年应进一步加大改革开放的步伐,加强对改革的顶层设计,有效推进各种阻碍经济可持续发展的体制和机制改革.

中国2011年单位GDP能耗目标是比上年下降3.5%.工信部节能与综合利用司副司长杨铁生稍早表示,工业节能"十二五"(2011-2015年)规划即将对外公布,预计"十二五"时期中国单位工业增加值能耗较"十一五"(2006-2010年)末将降低21%.

谢鸿光表示,中国经济和社会发展仍存在一些矛盾和问题:主要是经济增长的资源环境约束持续强化,节能减排压力逐年加大;投资和消费关系不够均衡;控制收入分配差距的力度需要加大;产业结构有待进一步合理化等.

统计公报显示,2011年全年新开工建设城镇保障性安居工程住房1043万套(户),基本建成城镇保障性安居工程住房432万套,均比2010年有较大幅度增加.

同期房地产价格快速上涨的势头得到有效遏制,特别是重点城市的房地产价格上涨幅度显着减缓,部分城市开始出现下跌,有些城市下跌幅度还比较大.(完)

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--发稿 邵晓忆; 审校 林高丽

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