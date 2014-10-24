专家：中国明年有条件争取GDP增长7% 增速目标宜调低（更新版）

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路透北京10月24日 - 中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周五表示，中国经济正在向新常态过渡的进程中，在尚未探明新的均衡增长点之前，经济运行将持续承压；预计明年有条件争取国内生产总值（GDP）增长7%，并建议明年调低经济增速目标。

他在国新办举行的吹风会上预计，今年中国GDP增幅会在7.4%左右，受房地产市场拖累整体投资增幅预计回落至15%左右，全年出口增长维持在6%左右，消费品零售总额预计增长10.8%。

“明后两年是中国经济平稳进入新常态的窗口期，如果平稳过渡，未来10年中国经济仍可保持平均7%的增长。”余斌同时预计，未来中国的出口增幅也会维持在5-10%的区间。

他分析指出，明后两年也是新旧增长动力和发展方式转换与接续的关键时期，宏观政策需要顺应目前调整的趋势，在坚守底线，对短期意外冲击保持警惕的前提下，把握好时间窗口，将经济波动幅度控制在较小范围内，2015年有条件争取7%左右的GDP增长。

中国三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.3%，降至五年半低点；1-9月固定资产投资同比增长16.1%；9月社会消费品零售总额同比增长11.6%。

余斌并认为，新常态是指经济运行度过增速换档期，转入中高速增长阶段后的均衡状态，包括从数量扩张到质量提升，从部门之间到部门内部的资源重新配置，从速度效益到质量效益。

而在向新常态过渡的进程中，在尚未探明新的均衡增长点之前，经济运行将持续承压，但迄今为止这一进程总体平稳。

他还提到，中国目前就业总体稳定，主要效益指标基本稳定，经济结构发生积极变化，房地产市场调整必要且利大于弊，风险有所积累但总体可控，向新常态过渡的进程总体平稳。

中国人力资源社会保障部周五公布，三季度末城镇登记失业率为4.07%，比二季度下降0.01个百分点。

**明年中国经济增长目标宜调低**

相较今年中国确定的7.5%左右的GDP增长目标，余斌认为，中国明年的经济增长目标宜调低，预计有条件争取7%的经济增长。

“经济下行压力蛮大的，明年目标应该调低。”他称，“这也只是建议，目前学界对这方面的分歧较大，把目标定在7-7.5%行不行？或者不定目标可不可以？”

他指出，自2012年以来，中国经济运行在一个相对狭窄的范围内波动，在连续11个季度中，GDP当季增幅最高值与最低值仅差0.6个百分点，在下行趋势中避免了大起大落。

“从过往的数据看，经济波动范围很小，也不允许经济短期大幅波动，从这个角度看，明年经济增长目标也不可能比今年低很多。”余斌称。

他提到，虽然近期房地产调整力度较大，整体经济下行压力增加，但必须看到市场调整是必经的阶段，是以短痛代替长痛的务实选择，只是释放已积累的泡沫。

而要实现房地产市场软着陆，必须稳步减少住宅新开工面积，防范供给过剩从局面向全国蔓延。今年以来住宅新开工面积大幅回落，市场预期开始调整，对中长期房地产市场稳定运行利大于弊。

中国主要城市9月房价21个月来首次出现同比下跌，且一线城市中上海和广州房价同比亦步入下滑；不过在地方政府纷纷出手救市情况下，虽然环比仍连续第五个月下跌，但跌幅收窄。[nL3S0SJ1OY]

余斌还提醒，由于能源，原材料等重化工业和房地产业是高速增长阶段的主要动力来源，目前的增长转换阶段，与这些产业峰值临近或进入调整阶段互为因果，化解过剩产能和泡沫，对于产业结构单一的地区会形成较大冲击，甚至出现“区域塌陷”现象，也会诱发金融风险。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)

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