专访：中国经济主要问题是滞胀 今年增长指导目标不宜变--专家

图为建筑工人骑车经过上海市内的一条街道。 REUTERS/Aly Song

作者 沈燕

路透北京1月7日 - 鉴于经济下行压力仍大，市场普遍预期中国今年会将GDP（国内生产总值）增长目标下调至7%。不过前全国人大财经委副主任贺铿认为，在防范金融危机的前提下，2015年中国经济会略好于2014年，并建议今年的指导性经济增长目标不宜改变，仍保持在7.5%左右。

他在接受路透专访时称，当前经济形势总体稳定，预计2014年GDP增长7.4%。虽然2015年经济下行、物价上涨压力依然存在，但中国目前最主要的问题是经济滞胀，这种现象还会持续三到五年；而结构调整至正常也不可能一蹴而就，只能加快创新步伐。

“滞胀是因为长期过度投资，形成经济结构失衡，内生动力越来越弱，高速增长不可持续。2010年经济开始下行，扩大投资已经没有效果。”贺铿称。

为缓解经济下行压力，中国在2014年四季度加快投资审批速度，发改委批复基础设施建设项目的累计投资额度已逾万亿元人民币。

贺铿认为，过度投资产生的问题主要有四个：分配结构失衡，导致内需不足，经济增长缺乏原动力；燃料、原料等上游产品涨价，成本推动通货膨胀；财政、货币双扩张，导致金融风险加剧；以及一些行业产能严重过剩，结构性矛盾突出。

他指出，2015年中国面临的主要问题将是金融风险。以高杠杆、泡沫化为主要特征的房地产、地方债和影子银行，积累的隐患很多，稍不注意就有可能产生大面积资金链断裂，形成危机。

中国国家信息中心宏观经济形势课题组此前发布报告预计，2014年中国GDP料增长7.3%，2015年则将增7%左右呈现稳中缓降态势；政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

世界银行去年10月底曾表示，中国可以承受将2015年GDP增长目标下调至7%，同时仍能保持就业市场的稳健，但世行同时也呼吁中国政府停止设定刚性的增长目标。之后包括申银万国证券及摩根士丹利华鑫等诸多机构也纷纷预期，中国2015年经济增长目标有望下调至7%左右。

中国2014年初确定的当年经济增长目标是7.5%左右，2015年的经济增长目标要待3月人大和政协两会期间才会公布。

**应对滞胀加快创新**

尽管中国经济增速放缓，但贺铿认为，经济增长的内生动力正在增强，表现在三产比例上升，产业结构有所改善；居民收入增长快于经济增长，收入分配结构有所改善；以及城乡差距趋于缩小等。

他指出，中央经济工作会议明确指出中国经济新常态，只是意味着中国经济进入到一个新的发展阶段，而不是意味着中国发展的黄金时代已经结束。

“我理解的新常态主要是转变经发展方式，提高经济增长质量和效率，而不是必然降低发展速度，进入所谓‘中等收入陷阱’。”他称，有人认为中国经济像日本一样，经过30年的高速发展，进入“中等收入陷阱”，这是没有任何依据的。

中国经济总量虽超过日本跃居世界第二，但并不富裕，综合国力不强。据有关国际组织统计，2013年，在全球181个国家和地区排名中，中国人均GDP排名第86位，人均收入排名89位，富裕指数排名101位。

贺铿认为，要应对经济滞胀，只有加快创新发展，这方面中国空间仍然很大。与日本比较，中国30年高速发展主要是依靠人口红利和投资驱动；而日本30年高速发展主要是依靠创新。同样引进技术，日本很快消化了，成了日本技术；中国引进技术却绝大多数没有变成中国技术，仅仅是产品中国制造。

“同样依靠出口拉动经济发展，日本出口的是高附加值的日本产品；我们出口的大多数是中国制造的外国知识产权产品。”他说。

他并指出，转换发展方式中国提倡了30余年，始终没有转换，归根结底只是停留在口头上，而没有建立创新机制。创新机制的建立，要靠改革，靠政策。

“财政政策、税收政策、工资政策，都需要改革，要让财政、税收、工资政策引导、乃至逼迫企业创新，让创新者得利，不创新者不得利，大创新得大利，小创新得小利，不创新不得利。”他称。

近期中央财经领导小组专门部署加快实施创新驱动发展战略会议，强调要从国情出发确定跟进和突破策略，明确中国科技创新主攻方向和突破口。对看准的方向，要超前规划布局，加大投入力度，着力攻克一批关键核心技术，加速赶超甚至引领步伐。

同时，要强化激励，大力集聚创新人才，建立健全体制机制。围绕使企业成为创新主体、加快推进产学研深度融合来谋划和推进；扩大开放，全方位加强国际合作。

“我认为这四点非常正确。但是应该有具体措施跟进，否则落不到实处。”贺铿称。（完）

(审校 张喜良)

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