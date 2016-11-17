社科院专家预计中国十三五GDP增长将保持均速6.2% 上限是6.7%

路透北京11月17日 - 中国社会科学院副院长蔡昉周四表示，中国经济的增长应该在一个相对合理的区间内，经济增速的可行区间相对较窄，下限总的来说是在‘十三五’(2016-2020年)时期保持平均6.2%的速度，上限是6.7%。

他在《财经》年会上表示，下限是当前理论上推算出来的潜在增长率，不会出现通货膨胀也不会出现周期性失业现象，就是一个可行的增长速度。

“如果经济增长速度跌到底线之下，低于潜在增长能力，意味着生产要素没有得到充分的使用。当劳动力没有得到充分使用的时候，就出现了周期性的失业状况，这是我们为什么不能低于底线的一个原因。”蔡昉称。

同时又希望有个更好的结果，设想有一系列的改革保持下去的话，能够获得额外的潜在增长能力，也就是潜在增长力+改革红利，因此在6.2%的基础上可以达到更高，上限应该是6.7%的增长速度。

他解释称，潜在增长率是根据生产要素供给，比如劳动力的供给，人力资本的供给、资本的回报率，以及这些生产要素的配置，也就是全要素生产率的变化决定的。更具体的说，它和中国人口红利从强劲到逐渐消失的变化是有关系的。

“如果现在追求一个超过经济增长上限的增长速度，总的来说，必然是过度刺激的结果。而这些过度刺激，意味着过于宽松的货币政策，根据历史经验，它必然会滋生资产泡沫，助长了杠杆的提升，最终可能会酿造出系统性的风险。”蔡昉称。

他强调，要推动和加快改革需要形成几个共识。不要把改革看作是和经济增长非此即彼，或者此消彼涨，两者是可以互相促进的，改革是可以带来实实在在的改革红利，可以提高潜在增长率。而在推行改革的时候也有成本，因此改革不是免费的午餐，至少几项重要改革都需要增加财政支出。

“我们要在中央政府和地方政府之间分担改革的成本，分享改革的红利，这样才能做到各级政府都有改革的相同激励，否则激励不相容，就会产生冲突，产生观望和等待。”蔡昉称。

中国前三季度GDP同比增幅在6.7%。年初设定的GDP增长目标区间为6.5-7%。（完）