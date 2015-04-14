焦点：中国一季度GDP增速料降至六年低点 更多刺激政策可期

图为建筑工人骑车经过上海市中心的一条街道。 REUTERS/Aly Song

北京英文记者药朝清

路透北京4月15日 - 因国内外需求不振，中国一季度经济增速有可能放缓至六年低点7%，这将激起对中国当局将不得不推出更多刺激政策，以免经济出现更大程度放缓的预期。

具有改革思维的中国领导人虽然强调要适应增长放缓但质量更高的“新常态”，但也暗示越来越担心经济下行加深可能导致失业和债务违约。

中国总理李克强上周表示，中国经济面临着越来越大的下行压力，政府必须“直面”这种压力，防止经济下行对就业和居民收入状况造成过大冲击。

路透调查显示，周三数据料显示中国经济第一季较上年同期增长7%--为全球金融危机严重时期以来最低，去年第四季为增长7.3%。

2009年第一季中国经济成长率跌至6.6%，当时成千上万的外来务工人员失业。尽管大规模刺激措施使经济脱离了颓势，但却使地方政府背负了大量债务。

**制造业持续通缩**

分析师称，就业仍然保持坚挺归因于服务业加快扩张，但经济成长放缓及制造业持续通缩可能将迫使更多制造商裁员。

华宝信托宏观经济学家聂文称，经济面临相当大的下行压力，不能排除第一季经济成长率低于7%的可能性。如果国内生产总值(GDP)成长率持续低于7%，那么失业问题可能将浮现。

周一公布的数据显示，3月中国出口销售较上年同期萎缩15%，加剧了人们对中国经济疲弱的忧虑，同时进口下滑12.7%。

稍早公布的数据显示，3月消费者通胀维持温和，同时制造业保持通缩。

分析师预计央行将继续放宽政策，他们还预计政府将增加基建支出。

**政策举措准备就绪？**

有分析师称，中国政府想要实现全年经济增长7%的目标，就有必要采取这样的刺激措施。7%的增长率将为25年来最低的增长水平。

“我们预计本周公布的经济数据将促使当局加大对财政和货币政策支持，政策应对措施已经准备妥当，”PRC Macro Advisers的分析师在研报中称。

除GDP之外，中国国家统计局还将公布反映3月国民经济运行情况的其它数据，它们或能提供一些有关二季度经济表现的线索。

中国3月工业增加值预计同比增6.9%，继续盘旋在全球金融危机爆发以来的最低点附近。1-2月工业增加值同比为增长6.8%。

经济关键驱动因素--固定资产投资一季度料同比增长13.8%，这将是2000年以来最疲弱的一季度表现。1-2月固定资产投资同比增长了13.9%。

房地产投资和销售情况月度报告则可能反映近期放松房贷规定是否起到提振楼市的作用。(完)

(编译 白云/于春红; 审校 张涛/李爽)

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