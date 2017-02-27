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财经视点 | 2017年 2月 27日 星期一 09:37 BJT

中国经济今年将呈前高后低格局 一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心

路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。

刊登在中国证券报的该报告也指出当前经济运行中存在的主要问题，包括债市汇市联动可能触发金融风险上升，实体经济生产经营困难仍然较大，房地产市场快速降温冲击经济平稳，成本推动型通货膨胀隐忧有所显现等。

“一旦美联储超预期推动美元加息进程，年内人民币汇率将大概率承压下行，加大资本外流压力，导致国内资金偏紧、市场利率上行，进而冲击债券市场，造成信用债违约现象增多、债券净融资规模大幅下降。”报告称。

此外，美国特朗普政府政策及美元加息进程存在较大不确定性，加大了其政策外溢影响的复杂程度；全球贸易保护主义倾向有所抬头，涉及中国贸易摩擦大幅增加；财政收入增速持续放慢，收支矛盾突出；区域经济发展分化加剧，个别地区经济发展面临严峻挑战。

以下为国家信息中心预计的2017年一季度部分经济数据（同比增速）：

GDP +6.6%

CPI +2.0%

PPI +7.2%

工业增加值 +6.0%

房地产业将增长 +6.0%

固定资产投资增长 +8.2%

社会消费品零售总额 +10.3%

出口 +6.5%

进口 +10.5%

**政策建议**

报告并提出建议称，注重综合施策、协同发力，加快推进财税、金融、国有企业等体制改革方案落地，释放制度创新红利和激发市场活力；坚持问题导向，保持人民币汇率基本稳定，化解关键领域金融风险，激发民间投资活力，健全房地产市场长效机制。

同时，加强预期管理，保持人民币汇率的基本稳定。短期内，央行汇率调控应保持定力，顺势而为，择机引导人民币贬值风险有序释放。当出现人民币贬值预期恶化和贬值风险集中释放时，采取适当的市场干预，适时“维稳”，防止人民币汇率超调。

中期看，要加快推动人民币汇率形成机制市场化改革，逐步增强人民币汇率浮动弹性，做好制度设计和政策安排，实现人民币汇率制度的顺利转型。适度加强外汇流出管理。

加大对大额非主业投资和一些不规范投资的真实性、合规性审核力度，严厉打击地下钱庄、逃汇骗购汇等违法犯罪活动。密切跟踪“黑天鹅”事件，做好预案研究和政策储备，防范外汇市场剧烈波动和跨境资金大规模外流风险。

此外，要加强风险防范，下决心处置一批风险点。把防控金融风险放在更加重要的位置，坚持底线思维，既要让市场机制在更大程度上发挥作用，也要防止市场出现大波动。

进一步完善宏观审慎政策框架，引导信贷合理增长，促进社会资金“脱虚入实”，更好地支持实体经济发展。重点化解债券市场风险。妥善处理企业债券违约事件，保护债市的正常融资功能。

监控债券市场清偿风险，防止集中违约，重点关注产能过剩行业信用风险和短期债务偿还风险。有序打破刚性兑付，健全法治化、市场化的违约处置机制。持续打击资本市场违法违规行为，加强稽查执法力度，净化资本市场秩序，保护投资者权益。

加强融资服务，激发民间投资活力，加强供给调整，健全房地产市场长效机制。包括完善地方政府住宅土地供应制度，因地制宜调整优化住宅用地规模，加强住宅土地供应信息公开力度，强化对住宅用地供应计划年度执行情况的考核监督。

报告并建议，完善房地产相关财税制度改革，建立健全覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制。完善住宅金融制度，加大对中低收入人群购房融资的支持力度，研究成立住宅金融银行等。

同时要加强价格监测，预防成本推动型通胀。严格落实稳健中性的货币政策，加强流动性管理，促进货币信贷和社会融资规模合理增长。（完）

(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
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