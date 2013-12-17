版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2013年 12月 17日 星期二 14:31 BJT

中国明年GDP增长预期目标仍定为7.5%左右--财新

财新网站援引中国国家发改委一位政策研究专家称，中央提出明年GDP预期增长继续维持7.5%左右的目标，目的主要是维持经济中高速增长，可以保障就业不出问题；此外，亦担心将增长预期调低后，市场预期也随之变坏。此前有多家政府研究机构建议将明年GDP预期增速下调为7%。图为2013年9月2日，上海浦东金融区街景。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐