中国打破GDP“保八”惯例 减速重在稳增长兼顾控物价

2012年3月5日，中国国务院总理温家宝在全国人大开幕式上作政府工作报告。温家宝称，今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右，居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右。主要任务是促进经济平稳较快增长，保持物价总水平基本稳定。 REUTERS/Jason Lee

* 打破GDP"保八"惯例,目标降至7.5%体现调结构政策导向

* 政策目标偏稳,优先稳增长兼顾控通胀

* 强调房价合理回归,调控方向仍会坚持

作者 沈燕

路透北京3月5日电---面临政府换届之年的中国,今年终於告别对GDP(国内生产总值)"保八"的膜拜,将其增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".

在主要任务的设定上,中国今年将优先确保经济平稳增长,同时兼顾物价水平基本稳定.而备受关注的房地产调控虽着墨不多,但巩固调控成果,促进房价合理回归的表述,再度昭显中央调控决心丝毫没有动摇.

"政府工作报告延续了去年中央经济工作会议的内容,更多体现了一个'稳'字."中国国家信息中心首席经济师祝宝良认为,从各方指标的匹配度看,完成7.5%的GDP增长目标应该没有问题,实际增长估计会在8.5%左右.

中国国务院总理温家宝周一称,今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

温家宝在今年政府工作报告中并强调,今年将实施积极财政政策和稳健货币政策.根据形势变化适时适度预调微调,进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑至8.9%.

**告别"保八"膜拜**

尽管中国"十二五"(2011-2015年)规划中明确提出GDP增长目标为7%,但习惯性的"保八"也根深蒂固,GDP增幅往往作为考核成绩目标.

而随着资源环境对中国经济发展的约束,以及世界经济复苏,国际政治经济环境的不确定性增加,中国此次主动调降GDP增长目标政策导向意味更浓,也不至于将弦绷得太紧.

中国国际经济交流中心研究员王军称,1998年以来中国一直习惯"保八",此次调到8%以下,更多体现中央政府引导经济发展方向,更注重经济增长质量的意味.

"今年设定到7.5%,明後年可能就会调到7%左右,与十二五规划的目标一致."他说.

他认为,主动调降增速一方面是中国经济目前存在下行压力,同时也为调结构转变经济增长方式预留空间.

国家发改委在报告中提到,GDP增速目标比上年调低0.5个百分点,一是反映国内外经济走势和发展速度的趋势性变化,同时7.5%仍是一个较快的增速;二是与十二五规划目标逐步衔接,引导各地把工作着力点转移到调整经济结构,转变发展方式,提高经济增长质量和效益上;同时也充分考虑到资源环境的压力,有利於缓解经济运行中的突出矛盾.

**兼顾控物价,资源改革加快**

相较去年中国将控制物价放在全年经济工作的首位,随着今年物价上涨的压力明显放缓,任务排序上也放在稳增长之後,变为兼顾控通胀.而水,电等资源性产品价格的改革无疑会成为影响CPI的重要原因.

从目标设定上看,中国2011年和2012年CPI涨幅目标均为4%,但去年实际涨幅为5.4%,而受访的官员和专家们对今年的CPI目标预期都比较乐观.

发改委的报告指出,CPI涨幅控制在4%左右,低於去年的实际涨幅,主要考虑到当前中国总供给和总需求基本平衡,粮食八连增,引发物价上涨的短期因素有所减弱,2012年翘尾因素影响约1.1个百分点,低於上年.

但另一方面,要素价格呈长期化趋势,成本推动价格上涨的压力将持续存在,全球流动性仍比较充裕,输入性通胀因素不容忽视,而且要为疏导价格矛盾,推进价格改革预留一定空间.

祝宝良就指出,今年物价的压力已经有所放缓,不会像去年那麽明显,尤其是今年主要是表现在供给层面的物价上涨压力,"CPI 4%的涨幅目标应该能控制住",但输入型的通胀压力还是比较大.

中国国际经济交流中心研究员张永军则表示,今年的货币供应量目标设定在14%,相较去年16%的目标偏紧,预示着今年中国可能会采取管住货币,放开价格的方式来推动资源产品价格的改革,"毕竟这对中国的经济影响已经很多年了,需要尽快理顺."

总理政府工作报告中明确提到,管好货币信贷总量,促进社会总供求基本平衡的基础上,搞好价格调控,防止物价反弹.

国家统计局局长马建堂周一表示,今年通胀压力有所减弱,但仍不能掉以轻心.如果不加以控制,潜在的上涨压力很可能会变成现实的风险.并称中国潜在推动物价上涨因素依然存在,货币政策还是要顾及到物价上涨.

**房价调控着墨不多,但方向不改**

作为今年影响中国经济的最大不确定性之一的房地产调控,尽管政府工作报告中着墨并不多,但促进房价合理回归的表述,仍显示今年房地产调控方向不会动摇.

政府工作报告中明确指出,严格执行并逐步完善抑制投机,投资性需求的政策措施,进一步巩固调控成果,促进房价合理回归.继续推进保障性安居工程建设,基本建成500万套,新开工700万套,改革房地产税收制度,促进房地产市场长期平稳健康发展.

王军表示,由於房地产调控对中国经济影响较大,尽管表述不多,但政策的基调没有改变,且从近期的数据看,政府对房地产的调控也体现出有保有压.

2012年中国楼市调控效果进一步显现.1月70个大中城市新建住宅房价环比均出现停涨,同比涨幅亦大幅放缓.在调控不放松的基调下,2012年房价料将进一步下行.

上周,四大银行释放出房地产信贷有所松动的迹象,表示要切实改进房地产金融服务,提高贷款审批效率.具体而言,允许首套房贷在基准利率之内,根据风险原则合理定价;同时,将积极支持资质良好的开发企业进行普通商品房建设.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。