亚洲市场谨慎乐观 中国第四季GDP增速略高于预期

安徽合肥一家汽车厂生产线上正在作业的工人，摄于2014年1月9日。 REUTERS/Stringer

* 中国去年四季度GDP同比增7.7%，高于预期的7.6%

* 零售销售和工业产出符合预期

* 股市削减跌幅，但多数仍因避险情绪而走跌

* 德意志银行第四季亏损，提早发布财报

路透悉尼1月20日 - 亚洲市场周一谨慎乐观，因中国公布的经济增速略高于预期，但不足以改变整体避险情绪。

亚洲大多数股市走跌，日经指数.N225跌0.6%，澳股指标S&P/ASX200指数跌0.45%，沪综指.SSEC降0.2%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS缩减跌幅，但仍下跌0.2%。

市场缺乏流动性，因美国市场周一逢假期休市。而且华尔街走势也未提供太多指引，上周道琼工业指数.DJI周线微升0.1%，标普500指数.SPX周线下滑0.2%。

中国国家统计局周一公布数据显示，2013年第四季国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，略高于市场预期的7.6%，这至少缓解了关于货币紧缩可能导致GDP增幅大幅回落的担忧。

“中国经济可能比人们设想的更强劲一点，”荷兰国际集团(ING)驻新加坡分析师Tim Condon表示。

“我原本认为2013年资金紧俏构成下档风险。数据降低了那种下档风险。”

出炉的其他数据多符合预期，12月社会消费品零售总额同比增长13.6%，规模以上工业增加值同比增长9.7%。

这样的韧性被视为利好澳洲，澳元兑美元自三年低点0.8756升至0.8797。中国是澳洲单一最大出口市场。

但基本上澳元仍不受太多眷顾，上周澳元跌2.4%，因澳洲国内数据令人失望，且市场追捧美元和日圆。

相形之下，美元指数.DXY上周上升0.9%，因预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)本月稍后的政策会议将继续其削减购债的计划。

周一市场上浮现对日圆的需求，因整体人气偏于规避风险，促使投机者削减空仓。

欧元受到的影响明显，兑日圆一度跌到六周低点，之后持稳在140.65日圆。美元兑日圆则从104.32下滑到103.97。

日本央行将于周二至周三召开政策会议，预计将维持超宽松的资产购买计划。

**巨额罚款令德银业绩严重受挫**

德意志银行(DBKGn.DE)公布第四季意外录得税前亏损11.5亿欧元，因诉讼官司和重组而列支高额成本，该银行并警告称2014年将面临进一步的挑战和改革。

德银本来预定是在1月29日发布财报，但华尔街日报在周五报导称该行可能发布获利预警。

意外亏损可能令过去一年困扰该银行的问题更加复杂，尤其是面临一系列诉讼和监管问题，该银行联席执行长Anshu Jain和Juergen Fitschen压力倍增，他们要证明其重整计划在按部就班地进行。

德意志银行美国ADR周五收低3%至52.27美元。

欧盟财报季本周更加热闹。据StarMine Smart Estimates，STOXX Europe600指数成分股公司营收料较预估低0.4%，获利料比预估低0.9%。

商品市场方面，现货金触及五周高位每盎司1,259.46美元，部分是受到亚洲实货需求强劲的言论支撑。

布兰特3月原油合约跌0.21美元报每桶106.27美元，美国原油跌0.59美元报93.78美元。(完)

(编译 朱晓军/杜明霞/张若琪/高琦/李爽 审校 徐文焰/王兴亚/戴素萍/张荻)

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