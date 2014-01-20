中国去年四季度GDP基本符合预期

中国去年四季度和全年经济增速均为7.7%，基本符合预期。业内人士指出，外需好转加上国内消费稳中有升，将扶助2014年宏观经济继续保持平稳，为深化改革铺平道路，但同时也要关注金融和地方债务领域的风险。国家统计局周一公布，中国2013年四季度和全年经济增速均为7.7%，高于年初设定的7.5%增速目标；全国居民收入基尼系数0.473。路透