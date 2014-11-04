中国明年GDP目标可能降至7% 存款利率下调料开启--海通

路透北京11月4日 - 中国券商海通证券周二发布最新报告称，中国将2015年国内生产总值（GDP）增速目标下调至7%的概率较大，广义货币供应量（M2）增速目标或下调至12%，存款利率和存款准备金下调都可能正式开启。

该券商并认为,基建投资仍是内需重要抓手，外需仍是重要突破口；与此同时，包括财税和国企改革在内的促进公平类改革政策有望加速推出。

“GDP增速主要兼顾发展和就业两大目标。从发展来看，未来几年即便每年GDP增速保持在6.7%，也足以完成2020年GDP比2010年翻一番的目标，”报告称。

而从就业来看，2014年7.3%左右GDP增速，前三季度的新增就业就达到了1,082万人；目前单位GDP增速对应的就业人口接近200万，意味着5%以上的GDP增速就足以完成每年1,000万的就业目标。

海通预计，明年GDP目标大概率或下调至7%，CPI目标大概率下调至3%，M2增速目标估计下调至12%。

该券商分析称，M2目标的制定通常与GDP和CPI目标有关，与后两者之和保持一定的缺口，过去两年这一缺口约为2%，与14年7.5%的GDP目标增速以及3.5%的目标CPI对应的M2增速为13%；若GDP和CPI目标均小幅下调0.5%，那么2015年的M2增速目标大概率也会同步下调至12%。

而从央行目标角度考虑，稳定增长、温和通胀、充分就业和金融风险是四大目标。目前经济增速面临下行压力，通缩风险增加，同时就业稳定受挑战，且金融风险上升，四个目标角度均支持央行货币政策转向宽松，降息应只是时间和方式问题。

海通认为，目前央行降息的主要顾虑应是利率市场化，由于贷款利率已经完全放开，因而央行无法干涉商业银行决策，只能间接引导；因而今年央行降息以下调正回购招标利率为主，其效果是大幅降低了货币市场以及债券市场利率，但对信贷市场贷款利率下降的引导相对缓慢，企业融资成本依然居高不下。

“由于目前存款利率仍受到央行的管制和指导，因而在全社会广谱利率大幅下行的背景下，央行下调存款利率与利率市场化并不矛盾，反而可以降低银行成本，引导银行主动下调贷款利率，更有利于降低社会融资成本，”报告称。

报告认为，未来回购利率将是重要的基准利率，当前七天回购利率约在3%左右；而根据泰勒规则，与2015年7%的GDP增速以及2%左右CPI实际增速对应的七天回购利率均衡值应在2.5%以下。

“以此判断，未来央行正回购招标利率仍有50bp以上下调空间，对应两次以上存款利率降息，”海通称。

同时，在人民币升值预期减弱的背景下，外汇占款渠道货币投放日渐式微，未来给金融机构资金必将成为基础货币投放的主渠道。“15年存款准备金率有望正式下调，而PSL、SLF、MLF甚至LLF等各类货币投放工具均会继续使用，”报告称。

**基建仍是内需重要抓手**

2014年中国经济增速放缓，投资下滑尤其是房地产市场萎靡是主要拖累。前三季度投资增速从去年的20%降至16%，其中地产投资增速从20%降至12%，制造业投资增速从20%左右降至14%，仅基建投资增速稳定在21%左右，对稳增长做出重要贡献。

展望2015年，海通认为，工业生产者出厂价格（PPI）依然负增，制造业投资仍需去产能；14年全年地产销量负增，预示着15年地产商拿地热情将受影响，影响地产投资增速；因而基建投资仍将是稳增长主要抓手，仍有望保持在20%左右高增速。

外需方面，美国经济有望继续复苏，欧日也有望继续加大量化宽松力度，全球贸易有望继续改善；预计中国今年出口同比增速约7%，明年约为8%。

而从经济角度考虑出口仍是重要依仗，而且考虑美联储退出QE，欧日加大量宽力度，货币政策差异下美元升值趋势明确，会导致关联美元的人民币指数被动升值。

“因而从稳定币值促进出口角度考虑，（2015年）政府或允许人民币兑美元适度贬值，但幅度也不会太大，毕竟资本项目开放需要稳定的汇率环境，判断2015年贬值幅度约在3%-5%，”报告称。

海通认为，四中全会后将会有更多的公平类政策出台，分别对应保障市场公平竞争、促进要素公平交易、加强收入公平分配三大类，包括财税、国企制度、户籍和资源品价格改革等。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。