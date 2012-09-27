四季度中国经济上行趋势更明显--摩根大通

路透香港9月27日电---投行摩根大通周四称,预期四季度中国经济上行趋势更为明显,原本预期的减息动作有可能不会发生,总的来说货币政策"中性略为偏紧".

摩根大通执行董事兼中国首席经济学家朱海斌向记者表示,三季度经济环比有些明显改善,消费非常稳定,投资也有反弹.虽然该行此前下调三季度和四季度的国内生产总值(GDP)按年增长预测,但现在预计环比将有明显改善.

"从摩根大通分析师中国信心指数显示,9月份水泥、建筑、路桥建设、汽车、医疗和房地产行业按月都有明显改善."他说,钢铁和重工业的景气依然困难,主要受产能过剩问题影响,而出口亦受欧洲拖累.

摩根大通此前预期中国于三季度会一次降息和可能下调存款准备金率,但朱海斌说,由於未来数月中国的通胀料将逐步回升,中国的货币政策更为谨慎,倾向"中性略为偏紧".

"今年9月是货币宽松比较好的一个窗口,现在来看,如果调的话,明年三季度这个利率可能加回去,等於回到原先."他说,从目前看,今年三季度减息可能不会发生,那麽明年全年就持平,并估计明年银行信贷增长15%,与今年相若,对经济影响比较中性.

他并称,预期中国不会推出大规模的财政刺激政策,但明年3月领导层换届之後,投资可能加速,这也是经济增长的关键因素.预期今年以至明年一、二季度人民币汇率维持相对稳定状态,人民币兑美元在6.00-6.35之间的小范围内波动,至明年下半年可能小幅升值,约2%.

该行此前下调今年三季度和四季度GDP同比增速预测至7.4%及7.3%,以反映短期风险;全年GDP增长为7.6%.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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