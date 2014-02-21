今年中国经济有可能争取到8%的增长速度--专家

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
路透北京2月21日 -周三出炉的汇丰中国2月制造业PMI初值降至七个月低点，引发对经济下行的担忧。但在中国全国人大财经委原副主任贺铿看来，如果今年中国宏观政策比较稳，那么经济就不会出现大起大落，而且有可能争取到8%的增长速度。
贺铿周五在北京一场论坛上并指出，当前要继续想办法真正扩大内需，而调整收入分配结构需要“大企业让利、小企业减负”，今年开始就要逐步提高国有资本上缴公共财政的比例。
“如果说我们的宏观政策比较稳，我认为今年的经济情况不会出现过去那种着急、大起大落的情况...会比去年略好一点，也就是说有可能争取到8%这样的增长速度，”贺铿表示。
他并详细解释称，美国逐渐退出量化宽松将挤压人民币升值空间，人民币币值会稳定、甚至有略微下跌的趋势，再加上发达经济体持续复苏，都对外贸构成利好，今年外贸会好于去年。
而国内通胀压力明显弱于去年，如果政府着手理顺收入分配关系，促进就业增长，那么居民消费也应该会平稳增长，不会比去年差。
同时，经过过去一年中央严禁“三公”消费和公款吃喝的打击，高档餐饮、高档旅馆、公费旅游等畸形消费产业不能说已经调整到位，但应该已接近尾声，去年影响经济增长的因素，今年基本上不存在。
“外需和居民消费需求，以及去年影响经济增速的情况都得到了改善，那么今年的经济略好于去年，我认为是应该的、有可能的，”贺铿称。
不过他也指出，制约今年经济发展的因素包括依然存在的金融风险问题，譬如地方债和影子银行；还有受政策制约，今年房地产表现可能比去年要疲软一点，这会冲击到政府收入，进而影响财政政策的扩张力度。
中国1月通胀低位企稳，进出口同比增速双双录得两位数增长，令市场惊喜。但受新订单和产出等多项指数下滑的拖累，汇丰中国2月制造业PMI初值在萎缩区间续降，跌至48.3的七个月来最低水准。结合近期PPI和PMI等多项数据判断，今年一季度中国经济增长恐面临一定下行风险。
**大企业让利、小企业减负**
中国经济已经告别以往高速增长阶段，过去依靠投资拉动经济的增长模式亦难以为继，未来势必要转向依靠消费内需促进经济扩张的轨道上来。但多年来居民消费一直不旺，居民收入在国内生产总值（GDP）中占比在连年缩减。
贺铿认为以最终消费率能较好衡量居民收入的状况，但中国该指标从改革开放时的62.5%已经降到目前的46%左右，远低于全球各国平均最终消费率65%。
“内需不能提高，这是根本问题。那一部分钱哪儿去了？政府收入没有不合理，居民收入又少了，那一块肯定是在企业，所以调整分配结构应该在这方面想办法，”他说。
他把国内企业分为两类，一类是国有企业也就是大企业，另一类是数量众多、困难也众多、同时又吸纳了75-80%居民就业的小企业。据此，他给出的建议是“大企业让利、小企业减负”。
十八届三中全会已经明确提出，要划转部分国有资本充实社会保障基金，并提高国有资本收益上缴公共财政比例，到2020年提高到30%。对此，贺铿指出，国有企业要厉行节约，给财政让利，“今年要开始做这个事情，提高国有资本上缴公共财政的比例。”
至于“小企业减负”，一方面是结构性减税还需要认真贯彻下去，另一方面要进一步清理不合理收费；此外还要尽快给影子银行去“影子”，影子银行真的去了“影子”、解决得好，金融风险就会大大降低，小企业融资成本也会有所降低。
中国1月社会融资总量达到2.58万亿元人民币，明显超过此前市场预期。同时，一系列景气调查显示，中国制造业和服务业活动出现了降温，意味着经济增长对信用和债务的依赖性越来越强化。
中国社会科学院教授刘煜辉认为，未来中国宏观政策考虑的方向并不是要关死流动性闸门，而是如何让流动性流向效率的部分，因此必须积极推进庞大存量债务的重组，终止“僵尸”信用。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
尽管与中国公司有着千丝万缕的联系，但在欧美投行借助中国公司并购交易和股债发行赚取顾问费之时，中国最大型的国有银行却错失上亿美元的收入。
路透香港4月26日 - 在2016年第三季的某个时候，管理着800亿美元全球资产的贝莱德(Blackrock)科学主动投资股票团队通过卫星图像发现，中国土地上的建筑活动出现升温迹象。