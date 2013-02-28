中国经济今年增长目标若为7.5%恐过于乐观--野村

路透北京2月28日 - 备受关注的中国"两会"即将拉开帷幕,市场普遍预计中国政府将把2013年经济成长率目标设定在7.5%.投资银行野村亦持同样看法,但认为该增速目标可能过于乐观,中国经济潜在成长率或已放缓至7%.

野村首席经济学家张智威在中国"两会"前瞻报告中并预计,是次政府工作计划可能只会讨论城镇化和金融自由化等长期结构改革的整体规划,至于具体细节恐怕要等到10-11月间召开的中共三中全会才有定论.

"7.5%的增速目标也许反映了中国政府对潜在成长率以及全球经济前景向好的信心,...但有两个因素可能拖累中国潜在增速降至7%."他在报告中称.

该行并不怀疑中国政府短期内拉动经济成长的能力,事实上其对中国今年成长率的预测甚至更高在7.7%,但仍远低于市场普遍预期的8.1%.

而对于中国潜在经济增速下降的原因,张智威解释道,第一是2012年中国劳动年龄人口减少345万人,至少是1992年以来的首次下降.这让中国观察家们吃了一惊,因为在去年2月世界银行和中国国务院发展研究中心联合发布的"中国2030"报告还预测,在2011-2015年间中国劳动年龄人口将持续以年均0.3%的速度增长.

"鉴于对劳动人口增速的预测过高,对中国潜在增速的看法也过于乐观了."他称.

第二个原因则是近期持续笼罩中国多数城市的严重雾霾天气,表明空气污染已经非常严重.中国民众对此的强烈批评可能令污染成为"两会"热点话题,政府面临的压力日益增大,意味着若需要对抗持续的污染,中国政府对经济放缓可能需要更高的容忍度.

事实上,从中国各地已经公布的2013年政府工作报告可以发现,传统经济发达地区已不再追求高增长,2013年经济成长目标中,上海最低仅为7.5%,北京、广东和浙江紧随其后,都把目标设定在8.这显示这些经济发达省市的政府,已把经济结构调整做为任期内更重要的目标.

至于2013年的通胀目标,野村认为,考虑到去年12月居民消费价格指数(CPI)环比上升0.8%,到今年1月环比续升1%,都让其相信通胀目标可能在4%,和2012年目标一致.此前曾有中国国内媒体报导称CPI目标在3.5%.

野村并预计,2013年中国财政赤字目标将从去年的8,000亿元人民币上升至1.2万亿元,相当于GDP的比重也因此提高至2.1%.

不过该行认为财政赤字目标并非衡量中国财政政策立场的一个有意义指标,因为地方政府融资平台支出以及中央财政稳定调节基金等都没有被纳入财政预算.野村更青睐以社会融资规模和M2增速衡量的整体信贷供给指标来衡量当局的政策立场.(完)

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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