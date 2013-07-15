中国二季度GDP增速续降至7.5%

中国二季度经济增速毫无悬念再降至7.5%，已然齐平政府年初设定的全年目标。展望下半年经济下行压力依然严峻，但在决策层一系列稳增长举措支撑下失速概率很小，未来底部波动仍是主要特征。中国国家信息中心宏观经济研究室主任牛犁评价称，数据与此前预期基本一致，经济总体仍处于平稳状态，投资平稳，能拉动GDP保持在目前水准的消费功不可没。路透